02/08/2017 - 23:45 | Política / Tigre Sergio Massa presentó un libro sobre el sistema de seguridad en Tigre El primer precandidato a senador nacional de la Provincia de Buenos Aires por "1País", Sergio Massa, reclamó hoy que "la lucha contra la inseguridad no la tapen con falsas discusiones", en lo que pareció ser un mensaje al oficialismo.

"Que la lucha contra la inseguridad no la tapen con falsas discusiones. Que no pretendan tapar la inseguridad con la mugre de la política. Tenemos la obligación de generar las condiciones para que la gente viva sin miedo", aseveró Massa, durante un encuentro con el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani.



Al presentar el libro "Así lo hicimos" en un hotel céntrico, el tigrense indicó que el "objetivo" es que "sirva para discutir ideas. Con una sola premisa, que es que no estamos dispuestos a bajar la bandera de que la seguridad pública es responsabilidad del Estado".



Por su parte, Giuliani destacó el "fuerte liderazgo" que tuvo Massa cuando fue intendente de Tigre, al afirmar que "tuvo decisión política para terminar con la inseguridad con buenas ideas" "Si esto se ha podido hacer en Tigre, es posible hacerlo en el resto del país", enfatizó el ex alcalde de Nueva York. En ese marco, Massa advirtió que "no hay seguridad si no hay inversión", y destacó que "la seguridad tiene que ver con una decisión de invertir".



"La política argentina tiene muchos culpables y pocas soluciones, se van tirando la pelota como si les quemara. Nosotros decidimos no esperar nada de un gobernador de la provincia (Daniel Scioli) que tenía cero compromiso con la seguridad", apuntó.



Además, consideró que "la discusión que se viene en la Argentina (de cara a los comicios legislativos de octubre) no sólo es por el bolsillo sino quienes son los legisladores que hablaron de la inseguridad y quines la negaron o hablaron de sensación".



"O cambiamos a una justicia más comprometida con la lucha contra la inseguridad o los delincuentes van a entrar por una puerta y van a salir por la otra, más allá de que pongamos cámaras y móviles policiales", disparó.



Para Massa, "si tomamos la decisión de dar la batalla contra la inseguridad, ponemos los recursos, consultamos con los mejores y armamos un equipo serio podemos ganarle a la inseguridad".



"Queremos decirles que así como lo hicimos en Tigre, si nos dan la oportunidad lo podemos hacer para todos. Estamos convencidos de que con decisión política, coraje y un equipo serio se le puede ganar a la inseguridad", enfatizó.



Por último, sentenció: "Queremos proponer discutir ideas en un momento en el que nadie quiere discutir ideas. Queremos demostrarle a los argentinos que estamos dispuestos a pelear al lado de ellos para que vivan sin miedo".

