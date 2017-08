La colombiana “La Moros” presenta “Decídete” en la Argentina

La cantautora nacida en Cúcuta realiza una única presentación en Buenos Aires el lunes 7 de agosto en el marco del festival “Indie Mondays” en El Club Bar del barrio de Palermo.

La Moros es una artista colombiana considerada en la actualidad una de las revelaciones más importantes para la extensa escena independiente de este país, llega por primera vez a La Argentina para presentar “Decídete”, una canción con la que esta cantautora nos anima a estar mucho mejor y también a no perder las oportunidades que la vida ofrece.



“Decídete” llega después del éxito obtenido con sus tres singles, “Viaje y color”, “Nadie dice nada” y “El viejo” convirtieron a La Moros en una de las más destacadas revelaciones de los últimos años en Colombia, logrando ocupar los primeros lugares en el ranking de éxitos más importantes de Colombia entre los que se cuentan las más importantes de La FM en Cúcuta y el #VivaColombiaTop100.



“Decídete tiene un mensaje de conciencia con el que busco que las personas se den cuenta de lo valioso e importante que es aprovechar la vida y no perder el tiempo en cosas que no importan”, afirma La Moros, quien también comenta que “no dejo de sorprenderme por todo el apoyo de mi público que cada día crece más, realmente estoy muy agradecida”.



La Moros presenta “Decídete”

Única presentación en Buenos Aires

Lunes 7 de Agosto

El Club Bar // Indie Mondays // 20 hs

Honduras 5028, Palermo. CABA