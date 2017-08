Luis Andreotti reconoció a empleados municipales que se jubilaron

El Intendente de San Fernando recibió a trabajadores municipales que obtuvieron recientemente su jubilación, les entregó obsequios y mantuvieron un ameno encuentro en el Salón Blanco. "El empleado municipal para nosotros es una pieza fundamental en el servicio y obras que hacemos para los vecinos", resaltó Andreotti.



Gracias a la dedicación de los empleados municipales que se desempeñan todos los días en distintas áreas de la Comuna, el Intendente Luis Andreotti decidió reconocer su esfuerzo y trayectoria laboral. Por eso, Gustavo Lamolina (Subsecretaría de Obras Municipales), Silvia Moscuzza (Tribunal de Faltas), María Elena Fantini (Hospital Local Boca Carabelas), Marta Vich (Salud Escolar), Roberto Ledesma (Tribunal de Faltas), Juan Ojeda (Servicios y Espacios Públicos) y Gregorio Palavecino (Servicios y Espacios Públicos) fueron agasajados siendo que se retiran tras largas décadas de servicio.



Al respecto, Luis Andreotti expresó: "El empleado municipal para nosotros es una pieza fundamental en el servicio y obras que hacemos para los vecinos. Este reconocimiento, después de tantos años de trabajar y llegar a la jubilación, para nosotros es muy importante".



Durante el encuentro, el Intendente de San Fernando hizo entrega de las simbólicas velas de San Fernando, carteras para las mujeres y relojes para los hombres. "Esto es un obsequio solamente. Lo más importante es reconocerles la cantidad de años que estuvieron como servidores públicos", destacó el Jefe Comunal.



Por su parte, María Elena Fantini, quien trabajó 39 años en el Área Administrativa de un Hospital de Islas Boca Carabelas, sostuvo: "Es una alegría porque es el reconocimiento a tantos años de trabajo. Me llevo el recuerdo de mis compañeros del hospital de abuelos en el que trabajé. Sigo yendo, los voy a visitar. Fueron muchos años".



A su vez, Roberto "Gaucho" Ledesma se desempeño durante 27 años en la municipalidad y dijo: "Antes de la gestión del Intendente Luis Andreotti me tuvieron castigado por todos lados, así que yo le agradezco mucho a esta gestión. Realmente transformó San Fernando, va a haber un antes y un después. Lo tenemos que cuidar entre todos. La gestión del Intendente hace que se acuerde no solo de las obras públicas y lo cultural sino también del personal. Actualmente estaba trabajando en el Tribunal de Faltas".



Gustavo La Molina, Arquitecto del la Subsecretaría de Obras Municipales, manifestó: "Es un muy lindo reconocimiento. Fue realmente agradable y muy lindo compartir con el Intendente y con los compañeros que se jubilaron como yo, después de tantos años de brindar servicios en la municipalidad. Estuve 33 años y mayormente en la misma área, donde me han permitido desarrollarme como profesional y aplicaron mis conocimientos. Estar en contacto con los vecinos y con las obras fue una experiencia muy buena que me gustó, disfruté y capitalicé. Me llevo el mejor de los recuerdos".



Por último, Andreotti señaló: "Nosotros basamos nuestro trabajo nuestro en servicios y obras. El 90% está de la mano del empleado municipal. Cuando dicen que el empleado del Estado es improductivo siempre digo que vengan a San Fernando y vean la cantidad de obras, servicios, cordones, juntas y pintura que los empleados hacen. Mas los servicios básicos como la salud, la educación y el deporte".



Participaron de la actividad el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; el Secretario de Gobierno, Luis Fleitas; concejales; y familiares de los agasajados.