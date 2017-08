Mañana se reúnen los gobernadores peronistas, inquietos ante el reclamo de Vidal por el Fondo del Conurbano

Los gobernadores peronistas de todo el país están citados para una reunión que se desarrollará mañana, desde las 12, en la Casa de Entre Ríos en la Capital Federal, donde expresarán su inquietud frente al reclamo de la bonaerense María Eugenia Vidal para la restitución del Fondo del Conurbano.

"Estamos preocupados por el reclamo a la Corte que hizo la provincia de Buenos Aires en cuanto a la reparación del Fondo del Conurbano", afirmó Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos, quien mañana oficiará de anfitrión de sus colegas peronistas, con los que compartirá un almuerzo.



"Si la Corte falla favorablemente a Buenos Aires, todas las provincias perdemos. Entre Ríos perdería 3.600 millones de pesos, lo cual nos generaría un hueco fiscal enorme", advirtió.



El Fondo del Conurbano se creó en 1992 y se financió con el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias. En 1996 se fijó un tope de 650 millones de pesos para Buenos Aires y el excedente de lo recaudado por Ganancias se comenzó a repartir entre el resto de las provincias. Vidal pretende recuperar el fondo para el territorio bonaerense.



La Corte Suprema citó a todos los gobiernos provinciales a dar su opinión sobre el reclamo de Vidal. "Nos reunimos para poder coordinar acciones comunes de defensa de las provincias", subrayó Bordet, quien aclaró que no se oponen a que "se le reconozcan derechos a Buenos Aires", sino que consideran que "esos derechos no deben afectar los de las otras provincias".



Si bien el cónclave se anuncia como un encuentro centrado en la resistencia de los gobernadores a perder fondos nacionales en sus provincias, según adelantó a Télam una fuente cercana a uno de los mandatarios que mañana será parte de la reunión también estarán presentes temas electorales, la actualidad del PJ (en el que los gobernadores piden tener más peso) y la relación con el presidente Mauricio Macri.



Los gobernadores se reunieron por última vez en Buenos Aires el 17 de mayo, también en la Casa de Entre Ríos. Para el encuentro de mañana se espera, además de Bordet y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti (uno de los organizadores), la asistencia entre otros de los mandatarios Carlos Verna (La Pampa), Domingo Peppo (Chaco), Hugo Passalacqua (Misiones), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Juan Manuel Urtubey (Salta).



En las últimas horas, Verna difundió un comunicado muy crítico para con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a quien acusó de "discriminar" a La Pampa, porque "no hay obras dispuestas por este Gobierno" en la provincia.