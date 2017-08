02/08/2017 - 11:12 | Política / Para Randazzo, Macri y Cristina Kirchner tienen el mismo nivel de falta de autocrítica Herramientas: Compartir: El precandidato a senador nacional por Buenos Aires por la lista Cumplir en el Frente Justicialista, Florencio Randazzo, afirmó hoy que el presidente Mauricio Macri tiene "un comportamiento de un chico malcriado" por "no hacerse cargo de nada y esconder los problemas", y sostuvo que Cristina Kirchner "se sigue manejando de forma soberbia", tras cuestionar que a ambos los caracteriza "la falta de autocrítica". "Creo que los dos tienen parecido (el grado de) la falta de autocrítica, una enfermedad de los presidentes que asumen responsabilidades y pierden contacto con la realidad, son refractarios a la crítica, no escuchan", dijo el ex ministro kirchnerista al criticar a Macri y a Cristina Kirchner en declaraciones a radio La Red.



Consultado por las críticas del Jefe de Estado a los candidatos que ocuparon cargos de gobierno en el pasado, a quienes acusó de "caraduras" por dejar "deudas y ruinas", Randazzo respondió que Macri y el gobierno "tienen el comportamiento de un chico malcriado y caprichoso".



"Al contrario, yo he sido un hombre comprometido que trabajé y estoy orgulloso de que todos puedan hacerse el DNI, el pasaporte, tengan la SUBE, puedan tomar un tren digno", señaló Randazzo.



El ex ministro de Interior de Cristina Kirchner cuestionó al gobierno nacional por "esconder los problemas" y acusó a sus funcionarios de "insensibles" por "no darse cuenta de que están destruyendo miles de puestos de trabajo, que las importaciones están perjudicando actividades económicas que generan mucho empleo y que no son conscientes de que las tarifas de los servicios la gente no la puede pagar y la inseguridad aumenta".



"Me dan temor, no sólo los esconden, ni siquiera los ponen sobre la mesa, (es) como si no existieran. Me aterra que alguien con semejante responsabilidad ni siquiera perciba los problemas, o lo que es más jodido, lo niega", remarcó Randazzo.



Sobre la precandidata y rival en las PASO, Cristina Kirchner, afirmó que "se sigue manejando de forma soberbia y persiste en los mismos errores" del pasado, y cuestionó que haya formado el frente Unidad Ciudadana sin el Partido Justicialista, del que Randazzo forma parte.



"Yo creo que CFK candidata pone en discusión el pasado y nosotros tenemos que discutir el presente y el futuro", se distanció el precandidato del frente Cumplir.



Al ser consultado por el proyecto oficial de aumentar la edad jubilatoria, Randazzo se pronunció en contra y opinó que "es sacar un derecho consagrado a muchos que trabajaron toda su vida y también es ponerle un tapón al ingreso de jóvenes al mundo laboral".



"Si soy senador, votaría en contra, porque esos son los ajustes típicos de los organismos internacionales que prestan plata a la Argentina y ponen condiciones como las reformas previsionales, que siempre son en contra de los más débiles", respondió.



Por último, Randazzo opinó que "irá al fracaso" una reforma laboral tal como la que se anticipa el Gobierno buscará impulsar después de las elecciones y la relacionó con las flexibilizaciones laborales, que -subrayó- "dejan en situación de debilidad en la negociación salarial al trabajador con respecto al empleador".



"Cuando hubo flexibilización en los '90, la desocupación era de 9%, después de cinco años subió al 18%, y en 2001 llegó al 32%. ¿Cuál es el sentido de la reforma?" interpeló Randazzo y advirtió que "hay que verlo en un marco donde se generan condiciones de trabajo que hoy en la Argentina no hay", finalizó.