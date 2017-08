Renunció el abogado de Bill Cosby antes del segundo juicio por abuso sexual

Brian McMonagle, el principal abogado del actor estadounidense Bill Cosby, quien logró que saliera impune del primero de los juicios que debió afrontar por agresión sexual, presentó su renuncia poco antes del comienzo de un segundo proceso contra el comediante, informó hoy la prensa de Nueva York.

Varios diarios neoyorquinos publicaron hoy la novedad, aunque no explican los motivos de la dimisión y aseguran que para fin de mes se nombrará a un nuevo equipo de defensores, con vistas al proceso que se iniciará en noviembre.



Cosby, de 80 años, está acusado de haber drogado para luego abusar sexualmente de una mujer en 2004, aunque al conocerse esta denuncia surgieron otras 60, aunque muchas de ellas no pudieron llegar a la Justicia por haber prescripto los hechos que denunciaron.



En el primero de los procesos que debió enfrentar, Cosby logró que el jucio fuera declarado inválido por el juez Steven O'Neill debido a que las 12 personas que integran el jurado no lograron ponerse de acuerdo