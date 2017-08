Afirman que youtubers filmados manoseando a una chica “abusaron” de ella, pero la denuncia solo la puede hacer la víctima

La presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer(FEIM), Mabel Bianco, afirmó que los famosos Youtubers que fueron filmados manosaeando a una chica cometieron “abuso”.



Fuentes judiciales consultadas por NA afirmaron que los jóvenes cometieron “abuso sexual simple”, delito penado por la ley, pero aclararon que “solo lo puede denunciar la víctima o algún familiar en el caso de que fuera menor de edad”.



“Cuando la víctima lo rechaza abiertamente o cuando no puede contestar por estar alcoholizada o drogada, si el otro aprovecha la falta de control, igual se considera abuso. Muchas veces los grupos de abusadores las alcoholizan o drogan así ellas pierden conciencia”, señaló Bianco en declaraciones al portal de Todo Noticias(TN).



El video en cuestión, que se viralizó muy rápido, muestra a un grupo de famosos Youtubers abusando de una joven en estado de ebriedad.



En ese sentido, aparecen Lucas Castel, Gonzalo Fonseca, Yao Cabrera y Fabricio Lemus, quienes fueron grabados en una fiesta privada en un hotel y las imágenes difundidas por otra persona, conocida en las redes como “Dude Vlogs”, quien publicó el video para “denunciar” lo sucedido.



“Es necesario abrir los ojos, compartiendo videos positivos, y también es importante saber que hay gente con otras intenciones en YouTube”, señaló Vlogs.



Luego de la viralización del video, la víctima, de nombre Sol, negó que fuera una violación pero reconoció que había tomado alcohol y que “no estaba muy consciente”.



“Estaba estampada contra la cama, no reaccionaba. No me parece bien que traten así a una mujer. Hubo manoseos, fue cualquiera. Recién ahora tomo conciencia, veo eso y es una mierda”, sostuvo la

víctima.



Además, añadió: “Me retuvieron para que me quede con ellos. Uno me dijo vos tendrías que sentirte privilegiada, porque estás con nosotros, que somos youtubers famosos, miles de chicas querrían estar acá “.



Luego de la denuncia en las redes sociales y el repudio generalizado, algunos de los acusados se defendieron en sus redes, como el caso de Fonseca, quien publicó un video en el que se contó que la joven “no era menor ni una fan”, que pasó hace dos años y que “fue una pendejada”.



“La verdad es que la estoy pasando re mal, espero que logren entender lo que pasó”, escribió en su cuenta de Twitter.



Y explicó: “Yo como tremendo pajero que era en esa época, me le tiré encima y hacía que la apoyaba fuerte”.



Por su parte, Castel afirmó: “Sigan hablando estupideces, sacando todo de contexto y aprovechando para tener un poco de fama y visitas”.



“Muchos van a decirme que por qué no lo frené. Yo vi que se estaba divirtiendo y que era un juego”, agregó.



Asimismo, Castel reveló que si hubiera visto que la joven la estaba pasando mal, “obviamente hubiera frenado la situación”.



En tanto, Cabrera señaló que “si la gente solo se dedicara a hacer su vida sin la necesidad de querer siempre salir a embarrar a alguien con mentiras, todo sería mejor”.



Sin embargo, Bianco remarcó que “cuando la víctima lo rechaza abiertamente o cuando no puede contestar por estar alcoholizada o drogada, si el otro aprovecha la falta de control, igual se considera abuso”.



“Muchas veces los grupos de abusadores las alcoholizan o drogan así ellas pierden conciencia”, precisó la especialista al referirse a las “fiestas” de este tipo.



Bianco indicó que “es importante que las mujeres y, especialmente jóvenes o adolescentes, sepan que si se alcoholizan o drogan son pasibles de ser abusadas o violadas”.



“Los riesgos deben saberlos antes y así poder entender cómo se pierde control y se puede ser víctima de abuso o violación. Sobre todo cuando se exponen en una previa encerradas con un grupo de varones”, agregó.



La presidenta de FEIM afirmó que “el alcohol tiene un período de excitación cuando se consume una cierta cantidad que les permite desinhibirse y que, además, los hace perder la conciencia y es allí cuando ocurren estos hechos”.



Por último, Bianco se refirió al comportamiento de los varones ante este tipo de situaciones y señaló: “Los hombres deben de ser conscientes de que ponen en riesgo a la chica, pero como la cultura machista les permite que se impongan, ellos no asumen la responsabilidad”.