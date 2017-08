Frigerio: “Cristina es un fenómeno que se encapsula en el 10 por ciento de los municipios de la provincia”

El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, aseguró esta noche que la expresidenta y candidata a senadora nacional “es un fenómeno que se encapsula en el 10 por ciento de los municipios de la provincia de Buenos Aires”, al tiempo que consideró que “es difícil encontrar un kircchnerista fuera” de ese distrito.

“Creo que el fenómeno de la expresidenta se restringe o se encapsula en el 10 por ciento de los municipios de la provincia de Buenos Aires, no es un fenómeno de toda la provincia y muchísimo menos un fenómeno del país. Es difícil encontrar un kirchnerista fuera de la provincia de Buenos Aires”, indicó Frigerio en declaraciones formuladas a Canal 26.



Respecto a las Legislativas sostuvo que están “convencidos que Cambiemos va a hacer una gran elección a nivel nacional” y que van a ganar “con una gran diferencia respecto del segundo”.



“Vamos a ganar también en la provincia de Buenos Aires, independientemente de lo que dicen algunas encuestas. Es lo que percibimos, es lo que vemos en la calle, nosotros estamos en contacto con lo que pasa en la calle que es una de las grandes diferencias con la administración anterior. No nos cuentan la realidad, la vivimos permanentemente con el vecino y creo que es una gran diferencia también con las campañas”, afirmó.



Además, Frigerio añadió: “Hoy el kirchnerismo prácticamente está desaparecido, no pueden salir a la calle, no pueden salir a enfrentar a esa gente que durante muchos años le mintieron, porque creo que esa es otra gran diferencia respecto a lo que está ocurriendo hoy. Hoy ponemos la verdad sobre la mesa, muchas veces una verdad dura, dolorosa pero siempre la verdad”.



El funcionario nacional remarcó que cuando asumió esta gestión tuvieron que “transparentar la realidad, agarrar y sacar la basura que escondió el gobierno anterior y ese trabajo se hizo”, ya que sino le hubieran “seguido mintiendo a la gente”.



“Yo creo que uno de los grandes pedidos de las personas es basta con la mentira. Ahora tenemos que escuchar que funcionarios del gobierno anterior que nos llevaron a este desastre, nos quieran decir cómo hacer las cosas porque no se lo dicen a los santacruceños que la están pasando mal, o le dan una indicación a Venezuela de cuáles son los pasos a seguir que también esta sufriendo tremendamente los efectos del populismo”, precisó.



Por último, Frigerio indicó que “hay un montón de candidatos a lo largo y a lo ancho de país que han estado 12 años con la ex presidenta y con el expresidente y que ahora hacen cualquier cosa menos llamarse Frente para la Victoria”.



“Se han camuflado detrás de otros nombres, otras marcas porque saben que sino no pueden salir a la calle, esa es la realidad y eso hay que decirlo también. Insisto el fenómeno de la expresidenta, es un fenómeno encapsulado casi municipal del gran buenos aires y de algunos municipios del gran Buenos Aires”, cerró.