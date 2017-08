Hallaron a una pareja muerta hace meses en una casa de Vicente López, en la que vivía su hijo esquizofrénico

Los cuerpos de una pareja de ancianos muerta hace varios meses fueron encontrados en una casa del partido bonaerense de Vicente López, donde fue hallado lesionado un hijo de los fallecidos que tiene problemas psiquiátricos y que vivió junto a los cadáveres durante un año informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

El hecho fue descubierto anoche en una vivienda de la calle Agustín Alvarez 1563 de la localidad bonaerense de Florida, Vicente López, en el norte del conurbano, donde fueron hallados los cadáveres en estado de avanzada descomposición de un matrimonio.



Todo se inició cuando el hijo, identificado por las fuentes como Roberto Princic (43), fue encontrado por los vecinos fuera de la propiedad con lesiones y una fractura de cadera, lo que originó el llamado a una ambulancia.



El hombre fue trasladado hasta el Hospital local, donde los médicos advirtieron que se trataba de un paciente esquizofrénico.



"Pese a su cuadro psiquiátrico y en el marco de una crisis, el hombre les dijo a los médicos y a un tío con el que posteriormente se contactaron que en su casa él vivía con sus padres muertos y eso originó la intervención policial", explicó a Télam una fuente judicial.



La Policía se comunicó con el fiscal de Vicente López en turno, Martín Gómez, quien ayer ordenó la irrupción a la casa de la calle Agustín Alvarez y allí fueron hallados los cadáveres de Eugenio Roberto Princic (80) y de su esposa, María Elena Guido (79).



El mencionado vocero precisó que Princic le relató a los investigadores que su padre había muerto en julio y su madre en agosto del año pasado, lo que coincide con los primeros resultados a los que arribaron los médicos forenses.



El hombre, convertido prácticamente en un esqueleto y que de acuerdo a los peritos habría fallecido al menos hace un año, yacía al costado de una cama, tirado boca abajo y estaba vestido con camisa escocesa, un polar beige claro, pantalón tipo jogging, medias y zapatos.



La mujer apareció en la cama de una habitación en el fondo de la propiedad, recostada sobre su costado derecho pero con los pies aún apoyados en el piso y tapada con una frazada a cuadros azul, y su data de muerte fue calculada en seis meses por los peritos de la Policía Científica.



El fiscal Gómez se presentó en la casa para iniciar las investigaciones junto a personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Suddi) de Vicente López y de la comisaría de Florida.



En la autopsia, los médicos legistas establecieron que los cuerpos y sus ropas no presentaban signos de violencia y los huesos de las tráqueas estaba intactos, por lo que en principio se descarta se que se haya tratado de muertes violentas.



No obstante, el fiscal ordenó que se extraigan muestras de los cadáveres para realizar estudios toxicológicos, que detectan envenenamientos, y genéticos para la identificación científica.



Fuentes judiciales revelaron a Télam que la principal hipótesis es que las víctimas murieron por causas naturales y el hijo esquizofrénico, por su enfermedad, nunca le avisó a nadie que primero su padre y luego su madre habían muerto.



"El hombre tenía una cirugía cardíaca que se veía a simple vista en el pecho, por lo que se cree que se pudo haber descompensado y quedó tirado de la forma en que apareció el esqueleto", dijo a Télam un investigador judicial.



Los pesquisas también pudieron determinar que el hijo dormía en una habitación contigua a la que yacía el cuerpo de su madre y, por el testimonio de vecinos, que tenía actitudes antisociales.



En la casa, los investigadores encontraron alrededor de 11.000 pesos en distintos cajones que ahora son materia de investigación.



"Estamos viendo cómo se mantuvo el hijo del matrimonio durante este tiempo. Si usaba dinero que había en la casa o si él cobraba alguna jubilación o pensión a nombre de sus padres", señaló a Télam uno de los investigadores.



El mismo Princic les relató a los pesquisas que la cocina estaba llena de hollín debido a que le habían cortado el gas por falta de pago y que, como el servicio estaba a nombre de su padre fallecido, él no pudo hacer el trámite de reconexión, por lo que quemaba aceite con papel para calentar la comida.



El fiscal Gómez pidió que Princic, quien será operado de la cadera, sea sometido también a una evaluación médica interdisciplinaria en el Hospital de Vicente López, la que determinó que es peligroso para sí y para terceros, por lo que quedó en internación psiquiátrica, controlado por el juzgado de Familia 3 de San Isidro.



También el fiscal instruyó a la Policía a averiguar en qué circunstancias apareció con golpes y una fractura, ya que algunos vecinos mencionaron un posible accidente de tránsito y otros estiman que pudo haber sufrido alguna paliza.



"Queremos saber si este hombre se autolesionó, si tuvo un accidente o si fue sometido a alguna golpiza", reveló una de las fuentes consultadas.