Vecinos de Dique Luján y Benavídez compartieron una jornada junto a los candidatos de 1País Tigre

El intendente local, Julio Zamora, acompañado por su esposa y candidata a primera concejal en el distrito, Gisela Zamora, participaron de dos agradables peñas en la que presentaron a los integrantes de la lista y proyectaron las propuestas para profundizar el crecimiento de ambas localidades. "Nuestro sueño es que los vecinos de Dique Luján y Benavídez tengan una sede del Centro Universitario Tigre (CUT) cerca, para que la educación este al alcance de todos", sostuvo el jefe comunal.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y su esposa Gisela Zamora, quien encabeza la lista de concejales por el frente 1País, disfrutaron de las peñas llevadas adelante en el Club Peñarol de Dique Luján del Delta y en el Club 12 de Octubre de Benavídez junto a más de 2500 vecinos de ambas latitudes. Cada evento mantuvo un agradable almuerzo con shows musicales en vivo y bailes folclóricos.



"Hemos hecho un terraplén para que esta localidad no se inunde como en 2014. Este año vamos a terminar dos compuertas en los canales Azopardo y Almirante Brown, una bomba de más de 2 millones litros horas en el barrio Rialto que permitirá sacar agua de lluvias y sudestada y 1800 metros de camino peatonal sobre el canal Villa Nueva para los vecinos y turistas que paseen por aquí", describió el intendente de Tigre en Dique Luján.



En tanto que, en el Club 12 de Octubre de Benavídez Zamora expresó: "Vamos a finalizar más temprano que tarde los trabajos en la escuela secundaria Nº21". Y culminó: "La Mascota ya tiene agua corriente y comenzarán las obras de cloacas muy pronto como así también en El Claro y otros puntos del distrito. Además estamos trabajando en El Arco para llevar esos servicios de calidad. No nos creían cuando dijimos que habíamos firmado un convenio con AySA y hoy estamos cumpliendo con nuestro compromiso".



Durante la jornada, que comenzó en el Club Peñarol del Delta para posteriormente concluir en el Club 12 de Octubre, tanto el intendente como la candidata a concejal, saludaron, se tomaron fotos e intercambiaron conceptos con los vecinos de los proyectos a futuro sobre los territorios tigrenses.



Al respecto de ambas peñas, la candidata a primera concejal por 1País, Gisela Zamora, afirmó: "Las dos localidades son parte de mi historia. Benavídez es mi casa y en Dique Luján solíamos venir todos los veranos con mi familia. Es un día de mucha emoción en lo personal". Y añadió: "En Tigre se hicieron obras que parecían imposibles pero se demostró que hay un equipo comprometido que quiere esta ciudad. Se reflejó que con esfuerzo y dedicación no hay trabajos imposibles".



Ambas instituciones se vieron repletas de familias que disfrutaron de un almuerzo ameno con postre junto a los shows folclóricos de Nuevo Intento y Came Wall en el Club Peñarol, Dique Luján. Mientras que en Benavídez, la voz estuvo a cargo de Facundo Pier con un repertorio de melodías populares.



Sobre el final de la jornada, el salón de la entidad 12 de Octubre fue la pista donde los vecinos bailaron y disfrutaron de un agradable momento amigable y familiar.



Estuvieron presentes los candidatos a concejales por 1País: Daniel Gambino, Alejandra Nardi, Luis Samyn Ducó, Sandra Rossi, Daniel Chillo,Teresa Paunovich, Marcelo Marina, Verónica Caamaño, Alberto Figueroa, Mariana Torti, Oscar Hurtado y Carlos Villareal,Coral de los Santos. Los candidatos a consejeros escolares: Rodrigo Álvarez, Roxana Pérez, Marcelo Agusti, Sandra Laggiolo y Ricardo Salazar.



Además estuvieron presentes los referentes de Dique Luján: el concejal Alejandro Forlong, Eduardo Cergnul, el delegado Omar Cerrillo y Hugo Cerrillo. Y los referentes de Benavídez, la delegada Margarita Bourilhon, Alejandro Acuña, Pedro Hgyde, Julián Kopecek.