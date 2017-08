31/07/2017 - 23:53 | Zonales / San Fernando El Consejo Escolar de San Fernando pide que la provincia se haga cargo de las escuelas bonaerenses Herramientas: Compartir: ver más imágenes El órgano escolar reclamó por el estado de los establecimientos escolares necesitados de refacciones que debe llevar adelante el Gobierno Bonaerenses, responsable del sistema educativo. Desde diciembre del 2015, funcionarios de Nación y Provincia prometieron obras que nunca llegaron para las EPB N° 1, 5, 6, 15 y 16 (Islas); las ESB N° 19, 11y 23; la ET N° 3 y; el Jardín 901; la Escuela Especial 502; y los muelles de los colegios ubicados en Islas. “Venden humo, porque dicen que hacen pero solo vienen para la foto”, criticó la vicepresidente del Consejo Escolar, Teresa Piaggi.

El Consejo Escolar de San Fernando manifestó su preocupación por la infraestructura edilicia de varios establecimientos educativos provinciales en el distrito, situación que vulnera los derechos de los alumnos que deben cursar el ciclo lectivo en condiciones poco dignas. Desde su llegado en 2015, el Gobierno Bonaerense prometió reiteradas veces llevar a cabo las obras necesarias y los funcionarios visitaron los colegios para sacarse fotos que capitalizaron políticamente. Las obras nunca llegaron.



La vicepresidente del órgano escolar, Teresa Piaggi, señaló: “Son varias las escuelas que todavía no tenemos respuesta por parte de la Provincia. Tenemos la EP N° 6, que nos dijeron en diciembre del 2015 que estaba lista la licitación para hacer al electricidad en dos etapas, y al día de hoy, no vinieron todavía ni a poner un cable. Después esta la ESN ° 11, que la obra comenzó pero su estado es deprimente; los baños no funcionan y han hechos arreglos provisorios de mala calidad, hay puertas no cierras, la planta baja no tiene agua ni gas, y el ascensor no está en condiciones, entre otras cosas”.



“Si nos ponemos a pensar todas las obras que hizo el Municipio con muchos menos fondos –agregó-, realmente da vergüenza la gestión bonaerenses, Y da vergüenza que funcionarios provinciales que son oriundos de San Fernando no peleen para que nuestras escuelas sean dignas y los alumnos estén contenidos. Venden humo, porque dicen que hacen pero solo vienen para la foto. Son muchos los establecimientos que esperan una solución: EPB N° 1, 5, 6, 15 y 16 (Islas); las ESB N° 19, 11y 23; la ET N° 3 y; el Jardín 901; la Escuela Especial 502; y los muelles de los colegios ubicados en Islas.”.



Por su parte, la consejera escolar Rosana Pesaresi hizo referencia a la angustiante situación de la EPB N° 5 y la ESB N° 19, que siguen sufriendo las secuelas de los incendios sufridos en el año 2013. “En mayo se comprometieron a terminar la obra y al día de la fecha no han concluido. Aprovecharon los funcionarios Alex Campbell y Agustina Ciarletta, ambos candidatos de Cambiemos, para venir durante las vacaciones de invierno a recorrer. Cuando no hay padres ni docentes para sacarse una foto. Los chicos siguen pagando el costo, que no pueden normalizar la forma en que toman clases”, sostuvo.



"Vienen a sacarse la foto, y prometer nuevamente algo que todavía no han cumplido. Nación y Provincia lo único que hicieron fue prometer, porque seguimos sin respuesta alguna", concluyó.