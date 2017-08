Mirta Tundis: “Desde 1País vamos a rechazar cualquier intento del Gobierno de aumentar la edad jubilatoria o privatizar el sistema”

La diputada nacional y especialista en materia jubilatoria, Mirta Tundis, se refirió a la reforma jubilatoria que prepara el Gobierno para después de las elecciones. Al respecto cuestionó: “No se trata de aumentar la edad, se trata de aumentar el trabajo en blanco”.

La precandidata a diputada nacional destacó que la última vez que se aumentó la edad jubilatoria en Argentina fue en el año 1994 y sentenció: “Hay más de 35 mil personas que, tienen los aportes pero no tienen la edad, y están desocupados, sin plan social, ni obra social. El Gobierno no quiere aprobar el proyecto de jubilación anticipada, sólo pretende aumentar la edad”.



Asimismo Tundis remarcó la posición de la fuerza 1País: “Desde 1País vamos a rechazar cualquier intento del gobierno de aumentar la edad jubilatoria o privatizar el sistema. La única jubilación que debe existir es la pública”.



“El problema en Argentina es que no hay aportes genuinos porque hay desocupación y mucho trabajo en negro”, enfatizó la diputada nacional.



La especialista en materia jubilatoria finalizó cuestionando al Gobierno y exponiendo que sus incentivos promueven la especulación y atentan contra la producción, y subrayó: “Atravesamos un momento en el que muchos especulan con la bolsa y los bancos en lugar de abrir fábricas y Pymes, para darle oportunidad a la gente a tener un empleo digno”.