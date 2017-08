Vidal dijo que el cambio “es dejar atrás la angustia de años, donde lo que conseguíamos nos lo quitaban”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dijo esta tarde que “el cambio es dejar atrás la angustia de años y años, donde lo que conseguíamos después nos lo quitaban”, ante un público con mayoría de jóvenes, en un club de Pilar, durante un acto de campaña que congregó a los candidatos de Cambiemos en la provincia.



Con escenografía 360°, montada en una cancha de básquet del Club Sportivo Pilar, Vidal señaló que “nos cansamos de la angustia de años y años en los que siempre que avanzábamos después fuimos para atrás, por eso este camino que estamos construyendo, que los bonaerenses eligieron en 2015, es un camino desde los cimientos, desde lo profundo”.



Recibida por el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, que pertenece a Cambiemos, la mandataria, que entró al escenario saludando a los presentes, aseguró que “vamos dejando atrás la angustia porque estamos haciendo una provincia donde los chicos van a una escuela en la que puedan aprender de verdad y donde tengamos crédito para tener nuestra casa”.



Y, en la misma línea, se refirió al tema de la inseguridad, cuando indicó que con su gobierno “de a poco nos vamos a poder sentir más seguros porque empezamos una pelea que nunca se había empezado contra las mafias y la corrupción”.



Vidal, al reclamar confianza hacia su gestión, señaló: “Créanme que adonde lleguemos, caminando de esta forma, vamos a llegar para siempre, y para eso contamos con todos ustedes, los que confían en este equipo y los que todavía no se dan por vencidos”.



“Cambiemos no es Mauricio (Macri), no soy yo, Cambiemos es esa rebeldía bonaerense que dice 'yo me merezco más'“, apuntó, al recordar que “ahora el Banco Provincia, después de años, está dando créditos hipotecarios en serio”.



Aseguró también que “ahora las obras empiezan y terminan, y se hacen sin corrupción”; más de una vez, Vidal nombró a cada uno de los principales candidatos de Cambiemos, refiriéndose a ellos como “un gran equipo”.



Antes, en el mismo sentido, el primer precandidato a senador nacional, Esteban Bullrich, explicó a la concurrencia que “está campaña no se trata de los candidatos, esto se trata de todos ustedes, que ya están convencidos de que vamos por el buen camino y que ven cómo el equipo que lidera María Eugenia (Vidal) lucha contra las mafias”.



Como es ya costumbre en sus mensajes de campaña, el ex ministro de Educación contó que venía de la localidad de Mercedes de reunirse con vecinos que, a pesar de que le confesaron que “nos está constando”, al referirse a la situación económica, le garantizaban que creían en la gestión de Cambiemos, que “sí se puede”.



Al hablarle directamente a los jóvenes, les pidió que “salgan a comunicar” que vamos “por mejores becas, mejores escuelas y un mejor servicio universitario”.



Y destacó la tarea del intendente Ducoté, al resaltar que el jefe comunal está construyendo un hospital en la localidad de Derqui.



De la reunión en Pilar también participaron Gladys González, segunda precandidata a senadora nacional, y los precadidatos a diputados nacionales, Graciela Ocaña, Toty Flores y Guillermo Montenegro.