31/07/2017 - 23:04 | Política / Cristina Kirchner suspendió un acto de campaña en Ituzaingó porque trascendió que iba a realizarse

La precandidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana Cristina Fernández de Kirchner suspendió un acto que la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) iba a realizar mañana en la localidad bonaerense de Ituzaingó, en el que la ex mandataria sería la principal oradora, debido a que "trascendieron los detalles" del evento y se perdió el factor sorpresa, dijeron hoy fuentes gremiales. El sindicato preparaba un acto de "agradecimiento a la ex presidenta por la recuperación de Aerolíneas Argentinas en el 2008" en el que además expresaría "un fuerte rechazo al intento de reprivatizarla que esta siendo estudiado por el Gobierno Nacional", según el gremio.



El acto se iba a realizar en el predio que el sindicato tiene en Ituzaingó con unos 1.000 invitados y para el que no se movilizaría gente. Además, fiel al estilo que viene desarrollando la campaña, tampoco se iban a dar detalles del acto para que, al menos hasta último momento, no se supiera que Cristina Kirchner iba a estar allí.



Sin embargo, tras el plenario informal que la semana pasada hicieron los líderes de los seis sindicatos que integran la Federación Argentina de Personal Aeronáutico (FAPA) comenzó a circular la noticia.



Así, lo que debía ser un secreto que sólo trascendería a través de redes sociales ganó espacio en los medios y, por eso, el acto se levantó, indicaron a Télam fuentes de gremios aeronáuticos.



La iniciativa de un acto de "agradecimiento" a la ex mandataria fue lanzada por APA y tuvo un favorable recibimiento por el resto de los gremios con militancia kirchnerista.



