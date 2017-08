31/07/2017 - 19:28 | Política / Tigre El ex alcalde Giuliani visita Tigre junto a Sergio Massa Herramientas: Compartir: ver más imágenes El ex alcalde de la ciudad de New York, Rudolph Giuliani, vendrá mañana a Argentina invitado por el líder de 1País Sergio Massa, y juntos presentarán un informe sobre Seguridad, tras el convenio que firmaron en enero ambos dirigentes; presentarán el libro "Así lo hicimos" de autoría del ex intendente de Tigre y el especialista Diego Santillán, y recorrerán el Conurbano con la propuesta "Alerta Buenos Aires". Según informaron fuentes del massismo a Télam, Giuliani llegará mañana a Buenos Aires y presentará a las 11, en el Centro de Operaciones de Tigre, un informe sobre Seguridad que elaboró junto con su equipo, que vino al país a fines de abril pasado para realizar un diagnóstico sobre la situación en los municipios para los cuales se firmó el convenio: Pilar, Tigre y San Fernando.



Jorge D'Onofrio, senador bonaerense y asesor de seguridad de Sergio Massa, explicó en diálogo con Télam que en el informe Giuliani presentará las propuestas que elaboró con su equipo en base al resultado del trabajo que realizaron luego de visitar el servicio penitenciario, varios municipios y a funcionarios provinciales como el vicegobernador Daniel Salvador y el ministro de Justicia Gustavo Ferrari.



El pasado enero, luego de ser invitado a la asunción del presidente de Estados Unidos Donald Trump, Massa visitó a Giuliani -designado por el flamante mandatario como asesor en cyberespionaje- en sus oficinas en Washington D.C. y firmaron allí un convenio para esos tres municipios bonaerenses, además de la provincia de Chubut.



El miércoles Giuliani estará en la presentación del libro "Así lo hicimos", que fue prologado por el estadounidense, y firmado por Massa y el especialista del Frente Renovador en temas de seguridad y coordinador del sistema Alerta Buenos Aires, Diego Santillán.



En el libro se explica cómo se logró reducir "un 80% las estadísticas de inseguridad" con el modelo de Tigre -que tiene una "fuerte inversión en tecnología", según mencionó D'Onofrio-, y que fue replicado en el municipio de San Fernando.



"Así lo hicimos" será la segunda publicación presentada por Massa en una semana, luego de haber hecho lo propio con la que firmó junto a Roberto Lavagna "Argentina presente con futuro" durante un seminario económico que realizó el espacio 1País en Mar del Plata.



El jueves Giuliani -quien estará acompañado durante sus visitas por Santillán y el otro referente en materia de seguridad del massismo, Diego Gorgal- recorrerá junto con Massa un distrito del Conurbano bonaerense -aun sin definir- en una de las habituales recorridas del precandidato a senador en campaña, quien presentará el sistema Alerta Buenos Aires.



"El trabajo en materia de seguridad que venimos haciendo desde 1País se lo ofrecimos al Gobierno, y ahora lo vamos a hacer en el marco de las propuestas (del plan de seguridad de Giuliani), y obviamente quien toma las decisiones finales es la gobernadora María Eugenia Vidal", aclaró D'Onofrio, quien sostuvo que es "la base de lo que haremos si es que llegamos al Gobierno".



Según indicaron, luego de la visita de Giuliani, Massa seguirá visitando los distritos bonaerenses, y seguirá impulsando la propuesta económica "Bajemos los precios", que engloba dos proyectos de ley que apuntan a reducir el costo de los alimentos de la canasta básica.