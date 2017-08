Sergio Massa: “El Gobierno quiere, igual que como hizo Cavallo, meterle la mano en el bolsillo a los jubilados”

Así lo afirmó el diputado nacional y precandidato a senador por 1País, Sergio Massa, al referirse a la reforma jubilatoria que prepara el Gobierno para después de las elecciones. En declaraciones periodísticas, Massa subrayó: "De ninguna manera vamos a autorizar que se corra la edad jubilatoria"



Al respecto, el diputado amplió: “Me preocupa mucho que el Gobierno quiera modificar la edad jubilatoria. Si a un chico de 20 años le cuesta conseguir trabajo, imaginate a una mujer de 65. Hoy diciendo que la edad sería optativa están mintiendo porque eso ya existe. Lo que el Gobierno está haciendo es preparar el camino para modificar el sistema jubilatorio, porque quieren, igual que como hizo Cavallo, meterle la mano en el bolsillo a los jubilados”.



Asimismo, Massa se refirió a la situación actual de los jubilados: “Hay una sensación de dolor y de desilusión muy grande en la gente. No podemos pensar que un jubilado puede vivir con $6400 por mes cuando la canasta básica es de 14 mil Las tarifas nos mataron, a una jubilada le llega $1400 de luz, $800 de gas, $400 de agua, más los impuestos del municipio, a eso hay que agregarle que le aumentaron en más del 130 por ciento medicamentos indispensables como el Lotrial y la verdura un 90% desde que asumió el Gobierno. Lo que mueve nuestra economía es el poder de compra de la gente y lo han destruido”.



En ese sentido, Massa subrayó: “Es mentira que el fondo del Anses no alcanza. El problema es que en lugar de poner esa plata en el bolsillo de los jubilados, la están poniendo para emitir deuda. Hay que usar la plata que hay en el fondo del Anses, pero no para deuda, como se está haciendo ahora, sino para el bolsillo de los jubilados. Porque los jubilados no compran dólares, ni bonos, compran en el supermercado".



Y detalló: "Nosotros proponemos un aumento de haberes a partir de la utilización del Fondo de Garantía, que puede implementarse como un aumento en el haber mensual o como un segundo aguinaldo. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene 55 mil millones de dólares y el año pasado ganó 211.340 millones de pesos. Queremos que el Estado lo use para su objetivo central, que es el bienestar de nuestros abuelos. Los jubilados la están pasando mal, no llegan a fin de mes, no pueden comprar alimentos ni remedios ni pagar las facturas de luz y gas y no pueden seguir esperando".



"Esa iniciativa se suma a la propuesta de rebaja del IVA en los alimentos de la canasta básica, que le devuelve a cada jubilado entre $450 y $600, y la rebaja en el IVA en los medicamentos y eliminación de impuestos en tarifas de luz y gas", agregó.



En la misma línea Massa sostuvo que “el Gobierno tiene la teoría de que el laburante es sinónimo de gasto y ajuste, que es la variable por la que hay que cortar. Están viendo cómo achicamos la economía en lugar de ver cómo mejoramos como país”.



“Nosotros seguimos sosteniendo hoy el mismo equipo económico y la misma propuesta que en el 2015. Creemos en un rumbo de la economía que tiene que ver con mirar nuestra patria, la solución no está en el extranjero sino acá en la Argentina. Hay que arremangarse junto a quienes mueven nuestra economía. El desafío es construir una mayoría que le ponga un límite al ajuste pero que también ponga en el pasado la corrupción y los palos en la rueda. Argentina necesita una oposición seria como la nuestra, no una oposición como la de Cristina que ponga en riesgo al país”, sostuvo Massa.



El precandidato a senador por 1País finalizó enfatizando: “Hay errores que tienen que ver con una mirada muy ceñida a la realidad de algunos barrios. En el Gobierno hay insensibilidad, soberbia y falta de conocimiento de la realidad”.