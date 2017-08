Máximo Kirchner encabezó un acto de campaña en San Martín

El diputado nacional por Santa Cruz Máximo Kirchner realizó un acto en el partido bonaerense de General San Martín junto a los candidatos a concejales por el frente Unidad Ciudadana y pidió “salir a convencer a los vecinos sin preguntarle a quién votó”.



“Tienen que salir a convencer a los vecinos sin preguntarle a quién votó o qué hizo. Ir a bancarlo, decirle que se anime, que vuelva a confiar y que vea cuáles son las propuestas que tenemos para él”, reclamó el referente kirchnerista.



El acto de campaña se desarrolló en el Club Almafuerte, en la localidad de Villa Maipú, y fue encabezado por el diputado nacional y por quien lidera la lista a concejales en el distrito, Hernán Letcher.

El hijo de la expresidenta Cristina Kirchner, quien se



presenta como candidata a senadora nacional en la provincia de Buenos Aires, acusó además al Gobierno nacional de saber “muy bien cuáles eran las consecuencias que iba a tener este plan económico para los sectores populares”



“Por eso es importante que tengan en claro que en esta elección lo que se juega es si para gobernar un país solamente hacen falta los medios de comunicación o si se tiene que gobernarlo con todos ustedes adentro”, remarcó.



En este sentido, Kirchner le destacó a los presentes que “la responsabilidad” que tienen de cara a las legislativas es “ser lo más fuertes posibles” frente a lo que él consideró “un plan económico que lo que quiere es potenciar es enormes ganancias para los mismos de siempre y enormes miserias también para los mismos de siempre”.



“Les digo a los que tienen 20, 22 años, que conocen el 2001 solamente por videos. No todos los dirigentes son iguales: con algunos dirigentes nos sacamos al FMI de encima, mientras otros encabezan un festival de la deuda, endeudando a todos los argentinos a 100 años”, afirmó el dirigente del Frente para la Victoria.



Finalmente, el diputado dijo estar “confiado” de cara a los comicios de octubre porque sabe “de la inteligencia natural que tiene nuestro pueblo”.



“Si ustedes no aflojan, van a venir buenos tiempos. Si nos hacemos escuchar, van a venir buenos tiempos. Van a tener que ceder a la presión del pueblo: el pueblo quiere comer, quiere irse un ratito de vacaciones, quiere mirar el fútbol y disfrutar la familia. No quiere excusas, quiere responsabilidad de sus dirigentes”, cerró.