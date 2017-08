30/07/2017 - 21:30 | Información General / Aún no hay noticias de la aeronave desaparecida pese a que continúa su búsqueda por agua, aire y tierra Herramientas: Compartir: ver más imágenes La aeronave Mitsubishi matrícula LV-MCV, perdida el lunes último a poco de despegar del aeropuerto de San Fernando, no pudo ser localizada aún pese al fuerte operativo de búsqueda por agua, aire y tierra que distintas fuerzas montaron desde entonces, informó esta noche Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El organismo detalló en un comunicado que se han cubierto más de 227.000 km2 de espacio aéreo durante más de 400 horas de vuelo, desde el comienzo del operativo digitado por el Centro Coordinador de Búsqueda.



Algunas de esas zonas "han sido sobrevoladas en varias oportunidades, ya que aparecían con hipótesis de mayor probabilidades" de encontrar allí la aeronave extraviada.



Unas 41 áreas de búsqueda has sido barridas desde el aire con distintos tipos de máquinas, entre los que se destacan aeronaves con radar de superficie, helicópteros con configuración de búsqueda y salvamento y drones con tecnología de cámaras multiespectrales.



Del operativo aéreo participaron aviones de la ANAC, de la Fuerza Aérea, la Armada, la Prefectura Naval, Gendarmería, Policía Federal y Bonaerense y aeronaves civiles, además de otras de la Fuerza Aéreay la Armada uruguayas que sobrevuelan las costas del río Paraná en ese país.



Este domingo colaboraron en la búsqueda aeronaves civiles, que sobrevolaron nuevamente un corredor de 20 millas (32 kilómetros) de ancho a lo largo de la ruta entre San Fernando y Las Lomitas, la localidad foirmoseña a la que se dirigía la avioneta cuando despegó.



Además, Prefectura Naval y la Armada argentina navegaron con distintos tipos de embarcaciones, algunas con tecnología de sonar, las áreas dispuestas por el Centro Coordinador de Búsqueda.



Por tierra, distintos equipos especializados de Gendarmeria Nacional y Prefectura registraron otras zonas y realizaron un barrido exhaustivo. Volver