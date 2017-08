Hindú se consagro tricampeón del Nacional de Clubes al vencer a Tala de Córdoba

Hindú se consagró esta tarde tricampeón del torneo Nacional de Clubes al derrotar en la final a Tala de Córdoba por 20-10 y de esta manera sumó su octavo título en el certamen.

El encuentro, disputado en la cancha del Atlético de San isidro (CASI), fue presenciado por 5.000 espectadores, controlado por el árbitro internacional Federico Anselmi y con un empate parcial en diez tantos



Hindú ganó el certamen por octava vez (1996, 2001, 2003, 2005, 2010, 2015, 2016 y 2017) y fue subcampeón en 1997 y 2009.



Los tantos del tricampeón llegaron a través de los tries de Sebastián Cancelliere y Juan Ignacio Martínez Sosa, mientras que Joaquín Díaz Bonilla aportó dos penales y dos conversiones.



Hindú justificó su triunfo en un encuentro parejo, con un nivel de juego muy deslucido e impreciso, ya que aprovechó las oportunidades que se le presentaron con oficio y coraje.



El tricampeón no logró desplegar el emblema que lo caracteriza, que es el juego ofensivo y explosivo, ya que justificó el triunfo por la excelente labor en defensa y el tackle de sus delanteros.



En la primera parte, Tala de Córdoba tomó la iniciativa con el predominio de sus delanteros en las formaciones fijas y móviles, pero su juego limitado e impreciso no alcanzó para sacar diferencias.



Hindú logró un parcial favorable de 10-0 con el try obtenido por Cancelliere y un penal y una conversión de Joaquín Díaz Bonilla.



Con el correr de los minutos, el club de Don Torcuato pagó caro la indisciplina de sus jugadores con las amonestaciones de Mariano De la Fuente y de Bautista Alvarez, lo que le posibilito a Tala a tomar nuevamente el protagonismo.



En los diez minutos finales, el cuadro cordobés alcanzó el empate con el try conseguido por Juan Cruz Cuyaube y un penal y una conversión de Stefano Ambrosio.



En la parte complementaria Hindú demostró su jerarquía para lograr diferencias primero con la conversión de un penal de Díaz Bonilla y a diez minutos del final con el try del ingresado Juan Ignacio Martínez Sosa a la salida de un line a cinco yardas del ingoal cordobés.



Hindú contó en sus filas con el regreso de Santiago Fernández, que volvió del rugby francés, y del reconocido ex Puma Hernán Senillosa, que con cuarenta años mantiene su juego efectivo.



Tala fue un digno rival pese a su impericia en el control de la pelota. Batalló toda la tarde con sus forwards, que a pesar de predominar en las formaciones fijas, no fueron efectivos y pagaron caro sus errores que le impidieron sumar su primer título.



= Sintesis:



Hindú: Joaquín Díaz Bonilla; Sebastián Cancelliere, Severiano Escobio, Hernán Senillosa, Bautista Alvarez; Santiago Fernández, Lucas Camacho; Gonzalo Delguy (capitán), Lautaro Bavaro, Luca Zanetti; Sacha Casañas, Nicolás Guisasola; Pablo Henn, Augusto Faraone, Mariano de la Fuente.



Entrenadores: Juan y Nicolás Fernández Miranda, Lucas Ostiglia y Juan Gauthier.



Ingresaron: Bautista Ezcurra, Juan Ignacio Martínez Sosa, Agustín Schab y Agustín Capurro.



Tala: Guillermo Albrisi; Germán Schulz, Juan Cruz Cuyaube, Stefano Ambrossio y Franco Cuaranta; Nicolás Cantarutti y Rodolfo Ambrosio (capitán); Franco Cassutti, José Basile y Aníbal Panceyra Garrido; Marcos Lobato y Martín Freytes; Facundo Gigena, José Escuti y Franco Brarda.



Entrenadores: Horacio Ambrosio, Rodolfo Capdevila, Julio García, Agustín Virgolini y Nicolás Rivas



Ingresaron: Manuel Garzón, Ignacio Albrisi, Ramiro Zetti y Javier Ruiz.



Tantos en el primer tiempo: 7m. penal de Díaz Bonilla (H), 27m. try de Cancelliere convertido por Díaz Bonilla (H), 31m. penal de Stefano Ambrosio (T) y 40m. try de Cuyaube convertido por Stefano Ambrosio (T). Resultado parcial: Hindú 10- Tala 10.



Tantos en el segundo tiempo: 20m. penal de Díaz Bonilla (H) y 31m. try de Martínez Sosa convertido por Díaz Bonilla (H).



Amonestados en el primer tiempo: 11m. De la Fuente (H) y 39m. Bautista Alvarez (H).



Arbitro: Federico Anselmi.



Cancha: CASI.