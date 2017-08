Chacarita va por el ascenso ante el campeón Argentinos Juniors

Chacarita será local ante el campeón Argentinos Juniors con la oportunidad de concretar su regreso a la Primera División luego de siete años de ausencia en caso de lograr una victoria, en el cotejo más relevante de los que se jugarán hoy por la 46ta. fecha del certamen de la Primera B Nacional y en la cual también podría definirse el cuarto descenso.



Chacarita será local ante Argentinos desde las 15.35 en su estadio de la localidad bonaerense de San Martín, con el arbitraje de Juan Pablo Pompei, en tanto que a la misma hora jugará, en Puerto Madryn, Guillermo Brown, el otro equipo con posibilidades de alcanzar el ascenso, ante Boca Unidos de Corrientes, con Fernando Echenique como referí.



En cuanto al cuarto descenso al Federal A, donde ya regresaron Atlético Paraná, Douglas Haig de Pergamino y Crucero del Norte de Misiones, se definirá entre Estudiantes de San Luis, que será local ante Los Andes, y Central Córdoba de Santiago del Estero, que visitará a All Boys, ambos desde las 20.



Chacarita sabe que será difícil la empresa de vencer a Argentinos (siete fechas sin derrotas), que es el campeón y por lejos el mejor equipo de la temporada tanto en lo individual y colectivo, pero todo depende de sus propias fuerzas ya que tiene 76 unidades y Guillermo Brown 74.



Si el "Funebrero" gana poco importará lo que suceda en Chubut y el equipo que dirige Walter Coteye volverá a la "A", incluso si iguala dependerá de que Guillermo Brown le gane a Boca Unidos en el sur.



El mayor adversario de Chacarita serán su propia ansiedad, además de tener al campeón enfrente, pero la tendrá más complicada Brown, que en su cancha tiene un invicto de 10 compromisos, porque no depende de si mismo y el triunfo no le garantiza el ascenso.



Boca Unidos apenas alcanza el 36 por ciento de eficacia en el certamen y de visita apenas consiguió el 29 por ciento de los puntos y de haber cierta lógica los chubutenses deberán sumar de a tres y ponerle mucha presión a Chacarita.



En cuanto al descenso el que llega bastante más aliviado es Estudiantes por sobre Central Córdoba. Los dos equipos dividen en el promedio por tres campañas y los puntanos alcanzaron las 133 unidades contra 130 de los santiagueños, ante esas cifras con apenas un empate en casa frente a Los Andes Estudiantes se mantendrá en la B Nacional.



Para Central Córdoba la única esperanza pasa por ganarle a All Boys, que necesita puntos para la próxima temporada en la cual serán seis los descensos, y que Los Andes lo "ayude" venciendo a Estudiantes en el estadio Juan Gilbeto Funes.



De darse esa situación los dos sumaría 133 unidades y el cuarto descenso de definiría en un partido desempate.



También se jugarán, para completar la programación, los siguientes partidos: Crucero del Norte-Gimnasia de Jujuy (a las 15), Douglas Haig-Juventud Unida (15) y Atlético Paraná-Santamarina (19).



. Probables formaciones de los partidos definitorios de mañana



+ GUILLERMO BROWN - BOCA UNIDOS+



Guillermo Brown: Gonzalo Laborda; Franco Flores, Tobías Albarracin, Lucas Landa y Nicolás Dematei; Marcos Rivadero, Santiago Giordana y Claudio Mosca; Rubén Ramírez, Ignacio Cacheiro y Tobías Figueroa. DT: Gastón Esmerado.



Boca Unidos: Fabricio Henricot; Rolando Ricardone, Marcelo Ortiz, Fernando Allocco y Leonardo Baroni; Gonzalo Ríos, Diego Sánchez Paredes, Ataliva Schweizer y Germán Herrera; Mariano Miño e Ignacio Valsangiácomo. DT: Christian Bassedas.



Cancha: Guillermo Brown



Arbitro: Fernando Echenique



Horario: 15.35.



===



+ CHACARITA JUNIORS - ARGENTINOS JUNIORS +



Chacarita Juniors: Emanuel Trípodi; Maximiliano Paredes, Germán Re, Federico Rosso y Gabriel Lazarte; Agustín Módula, Miguel Mellado y Daniel Ibáñez; Matías Rodríguez, Rodrigo Salinas y Nicolas Oroz. DT: Walter Coyete.



Argentinos Juniors: Lucas Cháves; Jonathan Sandoval, Miguel Angel Torren, Joaquín Laso y Guillermo Benítez; Gonzalo Piovi, Iván Colman, Facundo Barboza; Javier Cabrera, Francisco Fydriszewski, Braian Romero. DT: Gabriel Heinze.



Cancha: Chacarita Juniors



Arbitro: Juan Pablo Pompei



Horario: 15.35.



===



+ SPORTIVO ESTUDIANTES - LOS ANDES +



Sportivo Estudiantes: Facundo Lupardo; Matías Acuña, Leandro Corulo, Jeison Murillo y Juan Marital; Jonathan Mazzola, Maximiliano Bustos, Israel Roldán y Agustín Curima; Roberto Moreira Aldana y Leonel Felice. DT: Omar Asad



Los Andes: Federico Díaz; Gastón Guruceaga, Gabriel Tomasini, Sebastián Valdez y Maximiliano Barreiro; Junior Mendieta, Gustavo Turraca, Luis Zeballos y Rodrigo Bogado; Cristian Bordacahar y Julián Vivas. DT: Luis Darío Pérez-Gabriel Lobos



Cancha: Estadio Juan Gilberto Funes



Arbitro: Pablo Echaverría



Horario: 20.



===



+ ALL BOYS - CENTRAL CORDOBA DE SANTIAGO DEL ESPERO +



All Boys: Luciano Molini; Emilio Porro, Pablo Frontini, Emir Faccioli y Gastón García; Hugo Soria, Franco Chivilo y Braian Ceballos; Brian Guerra; Matías Sandoval y Maximiliano Salas. DT: José Romero.



Central Córdoba: Leonel Caffaratti; Hugo Vera Oviedo, Gabriel Fernández, Gabriel Zuvinikar y Adrián Argachá; Silvio Iuvalé, Martín Zapata, Hernán Lamberti y Leandro Becerra; Arnaldo González; Leonardo Sequeira. DT: Gustavo Coleoni.



Cancha: All Boys



Arbitro: Pablo Dóvalo



Horario: 20.