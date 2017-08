30/07/2017 - 0:00 | Política / Camaño: "A Peña su lealtad no le permitiría denunciar la corrupción del macrismo" Herramientas: Compartir: De esta manera le respondió la diputada nacional Graciela Camaño de la fuerza 1País al Jefe de Gabinete quien criticó a Sergio Massa por señalar la corrupción del anterior gobierno.

Luego de que Peña afirmara que no se imagina hablando del gobierno de Macri como un gobierno de corruptos por el simple hecho de que "es mi gobierno", Camaño expresó: "Peña trata de enchastrar a Massa cuestionando su crítica a la corrupción de los k".



"Yo me pregunto entonces si a Peña su lealtad con Macri le permitiría denunciar la corrupción del macrismo", señaló la diputada.

