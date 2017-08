30/07/2017 - 11:16 | Política / Tigre Sergio Massa y Julio Zamora inauguraron las obras de ampliación del Centro Universitario Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes En el que funcionan 10 universidades públicas y privadas, el cual ahora dispondrá de 23 aulas en total, con herramientas tecnológicas de vanguardia, como aulas inteligentes, pizarrones digitales, anteojos de realidad virtual, pantallas 360 y wifi en todo el predio. “No queremos que los chicos tengan que poner un taller de cerveza artesanal, queremos que puedan aprender y trabajar de lo que aprendieron”, bfirmó Sergio Massa.

Sergio Massa asistió, junto al intendente local Julio Zamora, a la inauguración de las obras de ampliación del Centro Universitario Tigre (CUT), con las cuales se incorporan “aulas virtuales y de primer nivel, con pizarrones que están conectados a los teléfonos celulares de los alumnos, permitiendo que el profesor deje grabado el trabajo y los grupos de alumnos lo compartan en Whatsapp, permitiendo además llevar adelante una clase por videoconferencia o por videochat”, según explicó el diputado y líder de 1País.



En ese marco, Massa destacó la importancia de la tecnología de punta en la educación, al tiempo que planteó la necesidad de discutir una Ley impulsada por su espacio para que 250 mil chicos de carreras terciarias o universitarias, a la par de estudiar, “puedan trabajar con financiamiento mitad del Estado y mitad privado, sin pago de impuestos”.







Y agregó: “Todo esto tiene que ver con la ciudad del futuro, la ciudad que imaginamos cuando comenzamos a trabajar en Tigre hace algunos años, y que hoy seguimos consolidando, y que el Intendente Julio Zamora sigue llevando adelante, y que hoy es el Centro Universitario, pero son también las cámaras y el botón antipánico, y que tiene que ver con la tecnología al servicio de la gente”.



Sobre el Centro Universitario Tigre, Massa remarcó que no se trata de una “unidad básica de un partido político”, sino que es un centro universitario con dos características centrales: “Por un lado, tiene universidades públicas y privadas conviviendo en un mismo ámbito, y en estas aulas hay chicos de la UBA, de la Universidad de Lomas, de San Martín, de la Universidad de Belgrano y de la UADE. Y estos 8 mil chicos que asisten, además tienen el boleto estudiantil que pone el municipio para que venir a estudiar sea la posibilidad de empezar a realizar los sueños. Para nosotros es una alegría y es la consolidación de la educación como instrumento de movilidad social ascendente, y como motor de cambio en la vida de las personas”.



En ese sentido, remarcó: “Queremos que los chicos sean enfermeros, profesores, abogados, maestros, y que no tengan que poner un taller de cerveza artesanal, sino que puedan aprender y trabajar de lo que aprendieron, por todos ellos es que tenemos la obligación de pelear.



Consultado por el lugar que ocupa la educación en los debates de campaña de las distintas fuerza de cara a las próximas elecciones, Massa señaló: “Nosotros queremos discutir cómo la educación consolida la salida al mercado de trabajo, y en ese sentido estamos planteando una Ley que permitiría que 250 mil pibes que hoy están en carreras terciarias o universitarias, a la par de estudiar, puedan trabajar con financiamiento mitad del Estado, mitad empresario, y sin pago de impuestos".



"Pero además, discutir la educación nos permitiría discutir la infraestructura. Hoy el Municipio invierte lo que invierte en este Centro, al que vienen chicos de todas las clases sociales. Y lo bueno que tiene este patio, es que un pibe del barrio más humilde de Tigre y un pibe del barrio más caro de Nordelta, comparten el proceso de educación, comparten el sueño de salir adelante. Y para nosotros eso tiene un valor fundamental, porque creemos en un solo país, y porque creemos que igualar para arriba es el verdadero desafío”.



En esa misma línea, sostuvo: “Yo estoy convencido que la educación y el trabajo son las mejores herramientas para combatir la pobreza. La educación del Siglo XXI es la educación con docentes bien pagos, de aulas con tecnología, con infraestructura cómoda, y de alumnos con salida laboral. Ese es el desafío que tenemos que poner en marcha en la Argentina, y ese es el desafío que todo el equipo de Tigre está poniendo en marcha”.







Sobre si está política educativa es la que lleva adelante el Gobierno Nacional, Massa advirtió: “Lamentablemente, en la Argentina la discusión de la educación solo se da cuando hay discusión salarial, y el Gobierno actual solo piensa el sistema educativo en términos de gasto y de recorte, sobre todo cuando mira las universidades, mientras que el Gobierno anterior miraba a las universidades como unidades básicas donde había que enclavar donde no gobernaba. Nosotros, en cambio, elegimos armar un Centro con universidades públicas y privadas, donde vienen alumnos que pueden pagar una cuota y los que no la pueden pagar. Todos vienen a un mismo lugar, con las mismas características de aulas, y eso que hoy hay casi 10 mil pibes que pueden estudiar acá, con las mejores universidades, con la carrera que quieren, y con la mejor tecnología”.



Por su parte, el Intendente local, Julio Zamora sumó: ““Estamos muy contentos de haber inaugurado esta ampliación del CUT hoy, donde más alumnos van a poder venir a formarse y a estudiar. Y esto se suma a la tarea que viene haciendo el Municipio con tres escuelas secundarias nuevas que le van a dar a Tigre la posibilidad de una mayor matricula para los nuevos alumnos, y el compromiso que tenemos con el programa Tigre Educa, ayuda a estudiantes secundarios y universitarios, o el programa Uniendo Metas”.



Y añadió: “La educación es fundamental a la hora de incluir. La igualdad de oportunidades no pasa solamente por una igualdad de ingresos sino que pasa por el conocimiento en este Siglo XXI que comenzó con muchos cambios, por eso para el Municipio seguir invirtiendo en educación es fundamental. Esta obra la comenzó Sergio Massa en 2011, hoy la estamos ampliando y vamos a seguir trabajando para que todos los jóvenes puedan estudiar”.



Participaron del acto, la Secretaria de Políticas Sanitarias y Desarrollo Humano de Tigre, Malena Galmarini, la precandidata a primer concejal, Gisela Zamora, y la senadora provincial Micaela Ferraro Medina, entre otros. 