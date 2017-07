27/07/2017 - 21:05 | Servicios / A contramano de otras redes sociales, Twitter no crece en cantidad de usuarios Herramientas: Compartir: ver más imágenes La cantidad de usuarios de Twitter a nivel global se mantuvo estática durante el último año (en 328 millones), según reportó hoy la empresa, lo que marca una diferencia con el desempeño de otras plataformas sociales, como WhatsApp y Facebook, que en los últimos meses superaron respectivamente los 1.300 millones y 2.000 millones de usuarios.

Los datos fueron revelados por la red de microblogging, que hoy presentó su reporte financiero, donde informó que logró recaudar 574 millones de dólares durante el último trimestre, lo que significó 26 millones más que los ingresos de la primera parte del año.



La compañía señaló que cuenta con la misma cantidad de personas que hace un año, aunque con una diferencia de composición: la base de usuarios internacionales aumentó en 2 millones, la misma cantidad en la que se redujo en Estados Unidos.



El desempeño de Twitter marca un contraste con el de otras de las principales redes sociales y servicios de chat, que no dejan de crecer.



