26/07/2017 - 21:18 | Política / Tigre Para Bullrich, el hospital de Pacheco fue "abandonado" por el Estado provincial El ex ministro de Educación y primer candidato a senador nacional por Cambiemos, Esteban Bullrich, sorprendió a propios y extraños con una inesperada crítica al gobierno de María Eugenia Vidal por el estado del hospital provincial de Pacheco. "Hoy en Tigre me contó una señora que tuvo que comprarse el camisón para una operación, en el Hospital de Pacheco. A ese nivel habíamos llegado. Imaginate el nivel de abandono que tiene el Estado en ese sentido", expresó Bullrich durante una entrevista periodística que le realizó Eduardo Feinmann en el canal de cable A24.



Lo más curioso de todo fue que Vidal, quien también estaba como invitada en el mismo programa, se mantuvo imperturbable mientras su candidato a senador cuestionaba severamente la política de salud de su gestión, al confirmar el estado de abandono del único hospital provincial que hay en el partido de Tigre.



“Sin médicos, sin enfermeras los hospitales no son más que un edificio", agregó Bullrich.



Cabe destacar que el intendente de Tigre, Julio Zamora, ha solicitado a la provincia en más de una oportunidad que le entregue al municipio los recursos para administrar el hospital, que hoy recibe infinidad de cuestionamientos de parte de los vecinos por la falta de insumos y la mala atención, es decir, los mismos problemas que señaló el candidato Bullrich en su declaración periodística ante Feinmann.



