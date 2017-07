26/07/2017 - 22:34 | Información General / Línea 60: No hubo acuerdo en Trabajo y la UTA y delegados denunciaron el incumplimiento de la conciliación Herramientas: Compartir: ver más imágenes La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Comisión Gremial Interna de la línea de colectivos 60 denunciaron hoy en el Ministerio de Trabajo que la empresa "desacató" la conciliación obligatoria dispuesta el domingo último porque aún "no cumplen tareas los 10 despedidos y 20 suspendidos".

Esteban Simonetta, delegado de los trabajadores, explicó esta tarde a Télam que solo hubo en la audiencia de hoy, en la cartera laboral de la Avenida Leandro N. Alem al 600, "manifestaciones cruzadas" y "más de lo mismo", y señaló que "no hubo acuerdo ni avance alguno" respecto de las exigencias sindicales de adecuación de las medidas de seguridad que exigieron los choferes.



Ante la ausencia de avances, los funcionarios laborales convocaron a nueva audiencia para las 15 del 3 de agosto próximo, indicó.



De todas formas, los trabajadores no podrán retomar las protestas por un período hábil de 15 días por la vigencia de la conciliación obligatoria, que Trabajo dispuso a partir de la 0 del domingo último luego de diez días de huelga total del personal.



"La empresa incumplió la Ley 14.786 de conciliación obligatoria porque no permite que despedidos y suspendidos retomen de forma normal sus tareas. Además, los organismos de inspección solo presentaron los registros de las verificaciones", puntualizó.



El representante de base explicó que "no hubo nada nuevo y, por supuesto, las exigencias gremiales a la empresa para que adecue las medidas de seguridad no fueron todavía cumplidas".



Monsa, que transporta a 250.000 pasajeros diarios en sus distintos ramales, estuvo paralizada desde el 13 de este mes hasta el último domingo en demanda de la reincorporación de los cesanteados y de "la adecuación de las medidas de seguridad e higiene laboral".



Según la firma, la huelga fue "injustificada" y solo en la terminal de Ingeniero Maschwitz Trabajo demandó "requerimientos menores", que de ninguna manera afectaban "la seguridad".



La protesta gremial incluyó a los 19 ramales de la línea que une Constitución con Tigre y Escobar y afectó a 250 mil pasajeros.



Simonetta ratificó hoy que "es fundamental" que Micro Omnibus Norte S.A. (Monsa) adecue "las condiciones de seguridad" que reclama el personal, y reseñó que el paro fue decidido luego de una revisión realizada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la UTA de Roberto Fernández y la cartera laboral.



"Las denuncias habían sido constatadas. Se verificaron incumplimientos, se hicieron multas y reinspecciones. De 97 puntos infraccionados, 94 continuaban sin cumplimiento en las cabeceras de Barracas, Ingeniero Maschwitz, Escobar y Plaza Italia", concluyó.