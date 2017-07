26/07/2017 - 13:24 | Actualidad / Los judiciales bonaerenses no retomarán las actividades el lunes próximo Herramientas: Compartir: Los empleados nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) volverán a realizar un paro el lunes 31, por 24 horas, y no retomarán sus actividades luego de la feria judicial que culminará este viernes, en reclamo de una nueva convocatoria a paritarias para discutir un aumento salarial. La AJB resolvió una nueva medida de fuerza para el lunes 31 de agosto “ante la falta de respuesta al reclamo del gremio por parte del gobierno provincial, no se iniciarán las actividades después de la feria judicial”, según informó a través de un comunicado la organización gremial.



El secretario general de la AJB, Pablo Abramovich, aseguró que la medida responde a “la falta de voluntad política del Ejecutivo bonaerense de sentarse a dialogar para encontrarle una solución a un conflicto que arrancó el 6 de marzo”



Explicó que "la medida de fuerza fue resuelta ante la falta de continuidad de las negociaciones paritarias, suspendidas por el Ejecutivo provincial desde el 13 junio" donde el sector rechazó una oferta del 20 por ciento en tres tramos al considerar que "estamos muy lejos de nuestro pedido" .