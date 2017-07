Actividades infantiles para este jueves en San Isidro

ESPECTÁCULO: LUIS PESCETTI CON LA BANDA

Luis Pescetti presenta su nuevo CD “Queridos” -grabado durante una gira por Argentina- que contiene nuevas canciones, chistes juegos, y un remolino de emociones. Es la continuación del trabajo musical que le valió su tercer Premio Gardel en 2015 con “El Empezó Primero”.



Lugar: Centro Familiar Cristiano, Edison 2701, Martínez

Día: 27 de julio

Horario: 15



ESPECTÁCULO: SEÑALES DE AGUA, “DARÍO Y SUS HISTORIAS PARA SER CANTADAS”

Darío es un niño pequeño, muy travieso y divertido. Un día, va a pasear por la naturaleza, pues su abuelo le hace un pedido para la abuela. Durante su viaje se encontrará con nuevos amigos, animales y lugares que lo van a sorprender muchísimo. Señales de Agua interpreta esta maravillosa historia con sus bellísimas canciones.



Lugar: Polideportivo Bajo Boulogne, Junín y Comodoro Rivadavia, Boulogne

Días: 27 de julio

Horario: 11.30



TEATRO DEL VIEJO CONCEJO

Se presenta la obra “Objetos Maravillosos” de Hugo Midón con música de Carlos Gianni y con la actuación de Vocal 5. En el club de los Objetos Maravillosos, el presidente Ischia recibe un llamado inesperado: es el Gran Profesor Bald, el inventor del Balde, que vendrá a visitarlos.



Lugar: 9 de Julio 512, San Isidro

Días: 15 al 30 de julio

Horario: 15 y 17 (entradas $ 150, disponibles una hora antes de la función)

Capacidad limitada.



TEATRO DON BOSCO

El show “Tierra de OZ, viví la Magia” cuenta la aventura de una pandilla de amigos que al atravesar un espejo mágico se transportan a la Tierra de Oz, donde descubren un par de zapatos mágicos que pertenecen a las Brujas Malas del Este, que habían perdido sus malignos poderes y harán todo lo posible para recuperarlos.



Lugar: Diego Palma 299, San Isidro

Días: del 18 al 29 de julio

Horario: 16

Informes y reservas de entradas: www.sergiolombardo.com.ar / 4743-3800



MUSEO DEL JUGUETE

- Taller Sombras nada más (y nada menos)

Este taller invita a chicos y chicas a fabricar un teatro de sombras, desde el armado del circuito que lo ilumina hasta las historias y personajes que lo habitan. En una representación final, las sombras les darán vida.

Para chicos y chicas a partir de 5 años, acompañados por un adulto. Cupos limitados. La inscripción se realizará media hora antes de la actividad. No se suspende por lluvia.



Lugar: Lamadrid 197, Boulogne

Días: 26 al 30 de julio

Horarios: 13.30 y 15



- Juegos del Mundo

Nuestros clásicos y tradicionales juegos del mundo. Juegos de todos los tiempos reelaborados con distintos materiales. Juegos populares adaptados a nuestros visitantes.



Lugar: Lamadrid 197, Boulogne

Días y Horarios: Miércoles a viernes de 11 a 17; sábados a domingos de 13 a 17; Lunes y martes, cerrado.



- A la luz de la sombra

Por lo que no muestran, por lo que esconden o por lo que dejan librado a la imaginación, las sombras y la oscuridad pueden resultar inquietantes, como una hoja “en blanco” para los miedos y las ideas de terror.



Lugar: Lamadrid 197, Boulogne

Días: 15 al 30 de julio

Horarios: Miércoles a viernes de 11 a 17; sábados a domingos de 13 a 17; lunes y martes, cerrado.



- Atalalata: dispositivos ópticos realizados con material de descarte

El colectivo Atalalata desplegará un muestrario de objetos asombrosos para invitarnos a descubrir con nuestros propios ojos los principios ópticos de la fotografía.



Lugar: Lamadrid 197, Boulogne

Días y Horarios: Miércoles a viernes de 11 a 17; sábados a domingos de 13 a 17; lunes y martes, cerrado.



MUSEO PUEYRREDÓN

En nuestro Juego de la Oca viviente las salas se vuelven casilleros y podrás avanzar o retroceder según tu suerte. Vení a recorrer este tablero lleno de desafíos.



Lugar: Rivera Indarte 48, Acassuso

Días: Martes y jueves de vacaciones de invierno

Horario: 14 a 17

Informes: 4512-3129 / www.museopueyrredon.org.ar.

No se suspende por lluvia



CENTRO CULTURAL BOULOGNE

- Juguetes de artista

Vení a los talleres de creación de juguetes con VEROicono.



- La cueva del dibujo

Sumergite en un espacio donde todo es dibujable.



- VEO VEO de Vivi Azzati

Veo objetos que se agrupan, se desplazan y toman vida. Veo muchos Universos en una sola mirada. ¿Vos qué ves? Sorprendete y participá de las propuestas plásticas de esta artista.



Lugar: Av. Avelino Rolón 2315, Boulogne

Días: Lunes y jueves de vacaciones de invierno

Horario: 15.30 a 17 (4513-7803/7804)



Actividades para niños de 5 a 12 años. Entrada libre y gratuita, sin inscripción previa.



SHOW DE MIMO, TÍTERES Y MÚSICA EN LA QUINTA LOS OMBÚES





En nuestro patio del aljibe, presentamos una entretenida propuesta de teatro, música y títeres. Abrimos las puertas de la diversión y la imaginación para crear conciencia del cuidado del agua y del medioambiente, ejemplificando situaciones cotidianas a través del juego.



Lugar: Adrián Beccar Varela 774, San Isidro

Días: 27 de julio

Horario: 15.30

Edad sugerida: 4 a 12 años



RESERVA ECOLÓGICA RIBERA NORTE

El Parque Natural Municipal Ribera Norte invita a toda la familia a disfrutar del contacto con la naturaleza. El espacio cuenta con un observatorio de aves en la laguna, en donde actualmente se ven gran cantidad de patos y garzas. Además, estarán presentes los guardaparques para aclarar cualquier duda.



Lugar: Camino de la Ribera 480 (entre López y Planes y Almafuerte, Acassuso).

Horario: Todos los días de 9 a 18. Los fines de semana y feriados, la visita guiada gratuita es a las 16 y no requiere inscripción previa.

Entrada gratuita.



CENTRO CÍVICO CULTURAL BECCAR

Viví unas vacaciones distintas, vení a nuestros laboratorios de fabricación digital, sonido, multimedia y ciencias, liberá tu potencial y descubrí todo lo que sos capaz de hacer.



Actividades: juegos de realidad virtual, experimentación sonora, fabricación de spinners, entre otras.



Lugar: Av. Centenario 1891, Beccar

Días: Martes a sábados de vacaciones de invierno

Horario: 12 a 18

Para chicos de 6 a 18 años.



CHACRA SAN ISIDRO LABRADOR

Animales de granja, cabritos recién nacidos y talleres de huerta y reciclado, son algunas de las propuestas que los chicos podrán disfrutar en el espacio educativo.



Lugar: Perito Moreno 2610, Villa Adelina

Días: Martes a domingos de vacaciones de invierno

Horario: 10 a 12 (entrada libre y gratuita) y de 14 a 17 (bono contribución de $70)

Informes: 4513-7887/ 4763-7415 o chacraeducativa@sanisidro.gov.ar



Los menores de 5 años y jubilados ingresan gratis. Los días de lluvia la Chacra permanecerá cerrada.



EXPLORATORIO SAN ISIDRO

El Exploratorio es un centro interactivo de ciencia y tecnología donde podes experimentar porqué vuela un avión, como se forman los colores en la televisión, armar una pila con tu propio cuerpo o experimentar que se te paren los pelos con la electricidad estática entre muchos otros módulos. También cuenta con talleres donde podes realizar una mezcla pegajosa como el ''miki moko'' o bien realizar un cohete con cartulina que luego será lanzado neumáticamente.



Lugar: Roque Sáenz Peña 1400, San Isidro

Días: 15 al 30 de julio

Horario: 15.30 a 18.30



Si bien la visita es libre, cada 15 o 20 minutos, hay guías especializados que realizan shows de ciencias y coordinan los talleres. Entrada general: $120.

Para más información ingresar a www.exploratorio.com