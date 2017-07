26/07/2017 - 11:47 | Política / A tres semanas de las paso, la interna entre Randazzo e Ishii vuelve a judicializarse Herramientas: Compartir: La Junta Electoral del Frente Justicialista rechazó de nuevo la lista de senadores y diputados nacionales de la línea interna Lealtad y Dignidad, que coordina el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, por lo que la interna con Florencio Randazzo volvió a judicializarse. A tres semanas de desarrollarse las PASO, la Junta Electoral del frente, donde el exministro tiene mayor peso, se negó a oficializar las listas vinculadas a Ishii, pese a que la semana pasada la Cámara Nacional Electoral las había habilitado.



Ante eso, Ishii amenazó: “Si no nos dejan jugar en las elecciones me proscriben. Retiramos el frente y las listas de Randazzo a nivel provincial tampoco podrán participar”.



Los apoderados de Ishii presentaron un recurso para denunciar a la junta del Frente Justicialista por “desobediencia”, “uso abusivo de mayoría” y “proscripción”.



Según el randazzismo, la Cámara solo se pronunció sobre los avales presentados por Ishii, pero no sobre el incumplimiento del cupo femenino.