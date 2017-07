El avión desaparecido habría volado más alto que lo permitido y en dirección opuesta cuando se perdió contacto

El avión bimotor Mitsubishi desaparecido ayer en la zona del Delta con tres personas a bordo habría sido avistado a menos de 1.000 metros (unos 3.000 pies) por sobre la altura a la que debía estar volando y en dirección opuesta a la que le indicaban, según un mensaje difundido por un controlador aéreo de Aeroparque a colegas, cuyo contenido se conoció hoy.

Pese a haber despegado sin problemas, el bimotor nunca tuvo activado el código del transponedor -identificador del vuelo- por lo que se le pidió en reiteradas oportunidades que intentara activarlo o, de ser imposible, volviera al aeropuerto de salida.



"El piloto pidió cambiar de código y subir a 2.000 pies pero seguía sin aparecer en la pantalla. Se le pidió que regresara a San Fernando pero en ese momento dejó de comunicarse", indicó el controlador en el audio al que tuvo acceso Télam.



"Después de perder contacto con el bimotor (unos cinco minutos después del despegue) nos comunicamos con un avión sanitario que viajaba por la zona que nos dijo que tenía al bimotor a la vista en el radial 0.10 de San Fernando, a unos 4.700 pies", según se indicó en la grabación.



Sin embargo, el controlador aclara que en ese momento volaba en la zona un avión de la empresa GOL rumbo a Buenos Aires, con el que el avión sanitario podría haberse confundido.



En caso de que la aeronave avistada por el avión sanitario fuera el Mitsubishi desaparecido, no solo no estaba volviendo hacia San Fernando, sino que se dirigía hacia el centro de la provincia de Buenos Aires y a casi 3.000 pies por sobre la altura que se le había indicado a la que debía volar.



Por el momento no hay datos ciertos que puedan señalar qué fue lo que ocurrió con el turbo hélice bimotor matrícula LV MCV, cuyo destino era la localidad formoseña de Las Lomitas.



Voceros de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informaron que las tareas de búsqueda iniciaron ayer a la tarde a cargo de Personal de Prefectura, Gendarmería y de la ANAC y que continuaron hasta las últimas horas de la noche, aunque sin poder lograr ninguna señal de la avioneta.



"Las tareas se retomaron a las 8:10 por la zona ubicada entre los ríos Luján y Paraná de las Palmas, ya que la la hipótesis es que podría haber tenido un siniestro a poco de salir, porque la última comunicación fue por celular de uno de los pasajeros a los cinco minutos de despegar", precisaron los voceros del área de Búsqueda y Salvamento.



Fuentes de ese organismo indicaron a Télam que el sector de búsqueda en la zona del Delta es de máxima complejidad por las grandes superficies de agua, fuertes corrientes y densidad de la vegetación, lo que dificulta las tareas.



Mientras tanto, autoridades aeroportuarias de Formosa informaron hoy que el turbo hélice "no había operado nunca en la provincia de Formosa" y que si bien en plan de vuelo detallaba como destino Las Lomitas, ciudad situada a unos 400 kilómetros al oeste de Formosa capital, "no hay registro" de vuelo en la zona.



Con respecto al plan de vuelo de la aeronave se estimaba que debía volar 2 horas y media, que sus destinos alternativos eran Paraná o Resistencia, pero no se detalla si iba a aterrizar en el aeropuerto de Las Lomitas o en alguna pista de la estancia el Aibal, cuyos dueños son ganaderos de Bragado provincia de Buenos Aires y tendrían vinculación con uno de los ocupantes de la aeronave.



Claudio Carbone, experto en aeronáutica, señaló que la avioneta "tiene un sistema de balizas que al tocar el agua se activa una señal en forma inmediata que es detectada por los radares, pero nada de eso sucedió. Es todo muy raro, pudo haber aterrizado en la zona del Delta en donde no hay señal y no llegan los radares".



Carbone recordó también que "la zona de los alrededores de San Fernando es muy complicada para las comunicaciones".



La aeronave, tripulada por el piloto Matías Ronzano, pertenece a la empresa Aibal SA, radicada en la localidad bonaerense de Bragado y dedicada a los servicios agropecuarios.