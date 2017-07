Margarita Stolbizer recorrió el centro de Munro junto con los candidatos de 1País Vicente López

Margarita Stolbizer, junto a los candidatos del Frente 1País Vicente López, caminaron por el centro comercial de Munro y conversaron con los comerciantes que expresaron su preocupación por los precios, por la canasta básica y por lo poco que rinde la plata hasta fin de mes. Stolbizer aseguró durante el recorrido: “El presidente se puso el traje de empresario y viene haciendo un discurso muy anti-trabajadores”.

Al finalizar la caminata, la candidata a senadora nacional, junto a Maldonado, Ávalos y Ruarte, precandidatos que encabezan la lista a concejales en el distrito de Vicente López, se reunieron en un café sobre la calle Vélez Sarfield, para conversar con la prensa.



“Hay que salir de esta grieta que solo beneficia a quienes la generan. La mejor oposición no es la que grita, la que tira piedras sino la que propone, la que marca la diferencia con propuestas diferentes “, aseguró Stolbizer cuando se le preguntó por el espacio que lidera junto a Sergio Massa, 1País .



Frente a la pregunta acerca de la cuestión económica que atraviesa la argentina dijo: “No puede ser que el estado aumente el impuesto, en esos casos hay que tratar de eliminar el iva que es un impuesto muy injusto porque los pagan los ricos y los pobres. No puede ser que no se le cobre el impuesto a las grandes cadenas financieras y que se le cobre el impuesto a la leche”.



Y frente a la pregunta de un periodista acerca de cómo se hace para que las Pymes no sigan cerrando, Stolbizer confesó: “La pyme necesita poder vender lo que produce, lo mismos pasa con los comerciantes que hoy visitamos. Necesitan clientes, necesitan mercado. Necesitan que les demos condiciones para no ir a suspender a un trabajador y necesitan el apoyo en ese sentido. Por otro lado, si nosotros le cuidamos el salario al trabajador, si le bajamos los precios de una canasta básica, con esos mil pesos que le quedan activan el consumo “.



Germán Maldonado, candidato a primer concejal por el espacio de 1País en Vicente López se mostró agradecido por la presencia de Margarita Stolbizer y sumó a lo que se venía diciendo desde su mirada local: “Desde lo local se puede acompañar con programas de promoción, y de inversión. Por otro lado disminuir la presión tributaria sobre los comercios locales está en agenda”.