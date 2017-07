25/07/2017 - 17:01 | Zonales / San Isidro El municipio de San Isidro asiste a personas en situación de calle Herramientas: Compartir: ver más imágenes Personal de la Subsecretaría de Acción Social recorre todas las noches las calles del distrito para repartir frazadas, ropa, zapatillas y comida, y atender a quienes no tienen hogar y padecen situaciones de vulnerabilidad social. Todos los días de la semana, personal de la Subsecretaría de Acción Social del Municipio de San Isidro recorre las calles del distrito para asistir a personas en situación de calle.



Con las camionetas de Defensa Civil transitan las seis localidades del partido para repartir frazadas, ropa, zapatillas y comida, y atender a quienes no tienen hogar y padecen situaciones de vulnerabilidad social.



“Los vecinos nos llaman por teléfono para dar aviso de alguien que esté en una situación de vulnerabilidad social, tomamos nota y empezamos la recorrida. Además de los casos que detectamos nosotros. Generalmente las personas en situación de calle están cerca de las zonas linderas a las estaciones de tren. Lo que más requieren son frazadas para combatir el frío, ropa y comida caliente”, explicó Luis Traversi, de la Subsecretaría de Acción Social.



Y contó que en muchos casos la asistencia es integral ya que se deriva y acompaña a los hospitales a quienes necesitan realizarse un control médico.



“En estas recorridas que realizamos de 21 a 24, tenemos censadas unas 22 personas, de las cuales un 80 por ciento no son del partido de San Isidro. Las asistimos y se establece un vínculo afectivo con ellos”, sumó el subsecretario de Acción Social, Fernando Maino.



Para más información comunicarse con la Subsecretaría de Acción Social al 4512-3174/75.