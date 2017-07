Margarita Stolbizer y Sebastián Galmarini recorrieron el centro comercial de Martínez

Los candidatos de “1País” conversaron con vecinos y comerciantes, quienes les transmitieron su preocupación por el rumbo económico que tiene la Argentina. “Es tiempo que Cambiemos se dé cuenta que la gente la está pasando una mala situación por sus propios errores”, indicó Stolbizer. ver video

Acompañados por los candidatos a concejal Marcela Durrieu, Federico Meca, María Soledad Durand; el candidato a consejero escolar Abel Sánchez Negrete y el candidato a senador provincial Juan Carlos Suarez, la diputada y pre candidata a senadora, Margarita Stolbizer y el actual senador bonaerense Sebastián Galmarini caminaron el tradicional centro comercial de Martínez y conversaron con vecinos, jubilados y comerciantes, escuchando sus realidades y presentando propuestas de “1País”.



Al respecto Stolbizer manifestó: “Es tiempo que el Gobierno se dé cuenta que la gente está pasando una mala situación por sus propios errores. Desde Cambiemos pueden teatralizar todo lo que quieran los timbreos, pero lo cierto es que la gente le debe decir lo mismo que nos dice a nosotros, que no pueden pagar los alimentos, ni la luz o que tiene algún familiar despedido. Tampoco imagino a Cristina Fernández haciendo campaña en la calle y contestando preguntas”.



“La Argentina necesita construir consenso. Tener políticas de largo plazo, por lo tanto precisa liderazgos y representantes confiables. El Gobierno está en un ataque clarísimo para descalificar a su rival, así no se construye la confiabilidad que merece la Argentina”, agregó.



Por su parte Sebastián Galmarini expresó: “Estamos muy preocupados, vemos una enorme decepción en la sociedad, aun incluso en aquellos que creen en el cambio que propusieron. Nosotros hemos acompañado a la Gobernadora y al Presidente cuando nos pidieron y coincidíamos en lo que teníamos que hacer en el país”.



“Lo que si creemos es que con más ajuste y con una política económica que la Argentina ya vivió, no podemos solucionar los problemas que tenemos en este presente”, finalizó Galmarini.



Consultada por las acusaciones de corrupción referidas en la construcción de viviendas tanto en el Gobierno anterior como en la actual gestión local, Stolbizer remarcó: “Cuando los más pobres se quedan sin viviendas, eso significa un episodio de corrupción que se debe investigar, tanto si lo hacen los kirchneristas como si lo hacen los possistas”.



“Siempre y en todos los casos donde los políticos lucren con las necesidades de la gente para enriquecimiento o beneficio propio nos tendrá a nosotros en la vereda de enfrente”, cerró