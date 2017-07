Cristina visitó una pyme textil en Moreno y pidió “ponerle límites” al gobierno en las elecciones

La expresidenta y precandidata a senadora nacional, Cristina Kirchner, visitó hoy una empresa familiar textil en el municipio bonaerense de Moreno y sostuvo que en las próximas elecciones “hay que ponerle límite” al Gobierno.

“Hay que ponerle límites. Las elecciones sirven para que la gente le dé un mensaje al gobierno. Hay que marcar que el camino que tomaron es incorrecto y que el conductor está equivocado”, afirmó Cristina Kirchner.



Acompañada por el intendente de Moreno, Walter Festa, la líder del frente Unidad Ciudadana recorrió “Scalter”, una pyme dedicada a la producción de telas tejidas y no tejidas fundada en el año 1950 en Paso del Rey, partido de Moreno, donde dialogó con los empleados y con el dueño, quienes le comentaron acerca de la caída de la actividad.



“Yo siento que íbamos por una Autopista. Todos íbamos por el mismo camino. Como en toda autopista había autos más modernos, otros más antiguos, algunos embotellamientos, pero íbamos todos por la misma autopista. Ahora salieron de esa autopista y entraron a una ruta de una mano, un camino equivocado en el que ya hay ripio. El conductor tiene que advertir las señales que las cosas van mal”, advirtió la exmandataria.



Y agregó: “Un ejemplo es la pyme que hoy visitamos y el mito de la competitividad. Ellos ganaron una licitación para vender bolsas a Carrefour a una empresa de Vietnam”.



“La productividad no se logra con flexibilización laboral. Se logra si hay consumo interno para que los trabajadores de esta Pyme, y de todas las demás, puedan ir a comprar y llenar muchas de las bolsas que ellos producen, así la empresa puede seguir vendiendo. Hay que darle un trato especial a las Pymes, pero sobre todo hay que tener amor por la industria nacional”, apuntó Cristina.



Según informó la empresa, con la crisis de 2001 se había quedado con 12 empleados y una producción de 20 toneladas, pero a partir de 2003 comenzó una recuperación con la que llegó a producir 50 toneladas 2007, compra de maquinaria nueva incluida, y alcanzando en 2015 unas 400 toneladas con un total de 100 empleados.



“Este año, la producción se disminuyó un 20 por ciento y la empresa pasó de pagar 300 mil pesos a un millón cien mil de electricidad. Actualmente, se encuentra con el 50 por ciento de su capacidad ociosa, por la caída del consumo, la pérdida de su principal mercado externo (Brasil), la apertura de las importaciones y el aumento de los costos”, se informó oficialmente.



“Sólo tenemos resto hasta diciembre. A pesar de la crisis decidimos no despedir ni un sólo trabajador y vamos a tratar de aguantar. Esta empresa tiene 60 años. Desde la de Alsogaray para acá, viví todas las crisis, pero esta que estamos viviendo hoy es la más violenta de todas. En un año medio hicieron desastres. Tarifas. Caída del consumo. Importaciones”, señaló el empresario.