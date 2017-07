Estaba en Tigre con su actual pareja la dirigente que era buscada desde el viernes

Fernanda Chacón, la activista feminista y víctima de violencia de género que era buscada desde el viernes, se comunicó con la fiscal federal Mariela Labozetta y con efectivos de la Comisaría 29, a quienes les informó que "se encuentra bien" y que "mañana se va a presentar a declarar", según informaron la funcionaria judicial y fuentes policiales.

La mujer atendió este mediodía una llamada efectuada por agentes policiales a su teléfono móvil, a quienes les aseguró que está en el partido bonaerense de Tigre con su nueva pareja.



"Hablé con ella a su celular, pero judicialmente antes de confirmar que apareció y que está bien tenemos que hacer la constatación policial de su identidad", dijo a Télam Labozetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación.



"La comisaría llamó a su teléfono y ella atendió. Dijo que estaba en Tigre con su nueva pareja y que mañana o pasado iba a presentar para declarar", explicaron fuentes policiales.



La noticia fue confirmada por la titular del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, quien escribió en su Twitter: "Confirmado por Ministerio de Seguridad apareció Fernanda Chacón sana y salva"



La desaparición intempestiva de Chacón, quien preside la Asamblea Permanente Contra la Violencia de Género, generó mucha preocupación porque se trata de una sobreviviente de violencia de género que denunció en varias oportunidades haber recibido amenazas por parte de su agresor y ex marido, que se encuentra en prisión.



La mujer, además, había sido hostigada en virtud del acompañamiento que estuvo ofreciendo a la familia de Araceli Fulles, la joven que apareció asesinada en José León Suárez después de haber estado desaparecida casi un mes.



A raíz de estos antecedentes se inició una campaña en las redes sociales alertando sobre su desaparición, y Carina Leguizamón, de la Red de Mujeres, había descartado más temprano en diálogo con Télam que la mujer, de 42 años, se hubiera "ido por sus propios medios" y había agregado que "ella es una militante y sabe lo que puede generar si desaparece así, sin avisar".



Chacón había sido vista por última vez hacia las 14 del viernes último, cuando tomaba un colectivo de la línea 146.



Leguizamón también había detallado que ese día "un amigo de Fernanda la acompañó a la parada de Donato Alvarez y San Martín a tomar el colectivo y ella le dijo que iba a Devoto. No sabemos a qué y si efectivamente llegó a ese destino".



Chacón, madre de tres niños, había solicitado el año pasado al Juez Marcelo Alejandro Peluzzi, titular del Tribunal de Ejecución Penal 2 de la Ciudad, que se abstuviera de otorgarle a su ex pareja -Daniel Alberto Castro- el beneficio de las salidas transitorias, por haber recibido amenazas desde la cárcel, donde cumple condena desde 2014.