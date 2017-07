25/07/2017 - 15:59 | Deportes / El representante de Centurión dijo que para el mediocampista no jugar en Boca fue “un golpe durísimo” Herramientas: Compartir: El representante del mediocampista Ricardo Centurión, Junior Mazzoni, aseguró hoy que para el jugador “es un golpe durísimo no jugar en Boca”, tras la negativa del “xeneize” a incorporarlo al plantel que conduce Guillermo Barros Schelotto.

“Para Ricardo es un golpe durísimo no jugar en Boca. Me pone muy triste porque era el deseo de Ricardo”, sentenció el representante del jugador en declaraciones a TyC Sports.



Debido a un nuevo incidente en un boliche, del que Centurión debió salir en un patrullero, los dirigentes de Boca decidieron no contratarlo, dado que debían desembolsar seis millones de dólares.



“Para mí es una locura, nunca ví algo así. Guillermo (Barros Schelotto) fue jugador de fútbol. No puede llamarlo, decirle que no firme y dejarlo luego afuera. (Daniel) Angelici siempre tuvo dudas y lo hizo saber”, explicó Junior Mazzoni.



Asimismo, comentó que él le había aconsejado a Centurión que “no era el momento” para volver a Boca, y que hacerlo “era una equivocación”, cuando tenía todo arreglado para firmar el contrato con el Genoa de Italia.



“Ahora hay que rearmar el tema, con Boca o sin Boca. Ricardo es un crack y dentro de la cancha es un fenómeno. Yo le conseguí una muy buena opción en Italia para el presente de Ricardo, en un club sin presiones, donde no lo perseguían las 24 horas. Boca tiene una resonancia infernal y yendo a Italia iba a estar un poco más tranquilo y se lo hice saber, pero él eligió otra cosa”, lamentó.



Mazzoni dijo que cuando Centurión estaba en Italia, con el acuerdo con el Genoa ya listo, el “mellizo” lo llamó “muchas veces” para convencerlo de que no firmara y regresara a Boca.



“Luego me llamó el presidente y me dijo lo mismo. Ayer Guillermo no le respondió los mensajes a Ricardo y el presidente me dijo esto. No me parece que se haya procedido muy bien.



Entiendo la problemática, pero el mismo presidente me dijo que él sabía que no había pasado nada en la salida del sábado. El presidente me dijo que la presión mediática era muy grande”, aclaró Mazzoni.



Sin correr de la escena la polémica actitud que tuvo Centurión al ir a un boliche en las horas previas a firmar su contrato con Boca, Mazzoni agregó que “Boca sabía perfectamente cuáles eran los pro y los contra de contratar a Centurión”.



El representante del jugador de 24 años dijo que su objetivo era sacarlo de Argentina para que “crezca deportivamente, humanamente y obvio que económicamente”.



“Mi idea era alejarlo de acá y que pudiera tener una carrera más tranquila. No lo pude hacer porque le llenaron la cabeza con 36 llamados y le dijeron que no firme y lo hicieron volver”, comentó.



También atacó a parte de la prensa, al indicó que “muchos periodistas hablan mal de Centurión, que dicen que es un 'cabeza de termo', un 'wachiturro', y eso condiciona al club y el tipo salió de un lugar en donde es un sobreviviente, porque la vida fue muy dura con él”.



"Lo que le hicimos al Genoa no tiene nombre. Porque hizo la revisión médica, tener lo contratos firmados, hablar con San Pablo y Racing y después el jugador dijo que quería jugar en Boca, donde se sentía feliz, y por eso nos volvimos y en ese momento fue porque Guillermo lo llamó muchas veces para que regrese", argumentó.