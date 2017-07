25/07/2017 - 13:12 | Política / “No nos bajen los brazos ahora, cuando más necesitamos salir adelante”, pidió Vidal con Ocaña y “Toty” Flores Herramientas: Compartir: La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezó hoy un acto de entrega de escrituras en el partido de Tres de Febrero, acompañada por los precandidatos a diputados nacionales por Cambiemos Graciela Ocaña y Héctor “Toty” Flores, y pidió a los presentes no bajar lo brazos “cuando más necesitamos salir adelante”. Dirigiéndose a los titulares de 161 escrituras, reunidos en el Centro Deportivo Municipal N° 2 de la localidad de Caseros, la mandataria provincial rescató la “persistencia” de quienes recibieron los documentos de propiedad de sus casas. “Con esa misma persistencia, no nos bajen los brazos ahora, cuando más necesitamos salir adelante”, pidió.



Vidal se mostró en el acto de entrega de escrituras con dos de los principales precandidatos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires: Graciela Ocaña (primera precandidata a diputada nacional) y Héctor “Toty” Flores (segundo en la nómina de diputados).



“Tenemos un gran equipo”, ponderó la gobernadora, en un acto en el que también estuvo presente el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.



“A todos los lugares donde (el cambio) no llegó, va a llegar”, aseguró Vidal.



