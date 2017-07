Continúa la búsqueda de la avioneta desaparecida ayer en el Delta

Personal de Prefectura, Gendarmería y de la Administración Naval de Aviación Civil (ANAC) continuaba hoy la búsqueda de la avioneta desaparecida ayer con tres personas a bordo en la zona del Delta, poco después de haber partido del aeródromo bonaerense de San Fernando con destino a la provincia de Formosa.



Voceros de la ANAC informaron que las tareas de búsqueda de la aeronave, desaparecida de los radares cinco minutos después de haber despegado de San Fernando ayer por la tarde, se reinició esta mañana.



La búsqueda "se retomó a las 8:10 por la zona ubicada entre los ríos Luján y Paraná de las Palmas, ya que la la hipótesis es que podría haber tenido un siniestro a poco de salir, porque la última comunicación fue por celular de uno de los pasajeros a los cinco minutos de despegar", precisaron los voceros del área de Búsqueda y Salvamento.



Las tareas habían comenzado por la tarde y continuaron hasta las últimas horas de la noche, aunque sin poder lograr ninguna señal de la avioneta, una turbo hélice bimotor marca Mitsubishi matrícula LV MCV, que salió de San Fernando, en el norte del conurbano bonaerense, a las 14.30 y tenía como destino la localidad formoseña de Las Lomitas.



La aeronave, tripulada por el piloto Matías Ronzano, desapareció de los radares de San Fernando, de Aeroparque y de Ezeiza, y no hubo más indicios de su rumbo.



Claudio Carbone experto en aeronáutica señaló que la avioneta "tiene un sistema de balizas que al tocar el agua se activa una señal en forma inmediata que es detectada por los radares, pero nada de eso sucedió. Es todo muy raro, pudo haber aterrizado en la zona del Delta en donde no hay señal y no llegan los radares".



Carbone recordó también que "la zona de los alrededores de San Fernando es muy complicada para las comunicaciones".



La aeronave pertenece a la empresa Aibal SA, radicada en la localidad bonaerense de Bragado y dedicada a los servicios agropecuarios.