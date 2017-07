Un joven de 17 años ganó la medalla de oro en la Olimpiada de Matemática más importante del mundo

Un alumno de la escuela ORT de 17 años ganó la medalla de oro en la Olimpíada Internacional de Matemática (OIM), el evento educativo más importante del mundo que se desarrolló en Río de Janeiro, lo que representa un puesto que ningún otro estudiante argentino había alcanzado.

Fue en la edición número 58 de la competencia, en la que la Argentina participa desde 1988. Allí el alumno de Ian Fleschler consiguió el puesto 14 de entre 615 participantes, lo que le valió obtener la medalla dorada.



Además de Flescher, otras seis argentinos participaron de la competencia. Julián Masliah del Colegio Pestalozzi y Mateo Carranza Vélez, del Instituto Anglo Americano en Córdoba, quienes consiguieron medallas de plata.



También Nicolás Cassia, del Instituto Santísima Trinidad en Mar del Plata, obtuvo una medalla de bronce. Dos menciones honoríficas fueron para Bruno Di Sanzo, del Colegio Santa Teresa del Niño Jesús y Emiliano Liwski de la Escuela N’14 de Lomas de Zamora.



Por sus resultados, Argentina quedó número 26 a nivel mundial, por encima de todos los países de la región, de las 111 naciones concursantes.



Flescher, quien compite en Olimpíadas desde que tiene diez años, manifestó haber practicado "un montón" y que su sensación era "que podía resolver cualquier prueba cuando me senté a rendir”, explicó el joven a quien le gustan mucho los juegos de mesa y no así los de computadora.



La competencia implicó dos pruebas en dos días. Cada una duró cuatro horas y tiene tres problemas para resolver. Las medallas son por corte y, en foros de la olimpíada, estaba estipulado que a a partir de 24 o 26 puntos iban a recibir oros. Ian obtuvo 28.



Flescher fue distinguido por la Legislatura porteña el año pasado junto a una alumna de la escuela Carlos Pellegrini, por su destacada actuación en la edición anterior de la Olimpiada Internacional de Matemática efectuada en Hong Kong.



El alumno también obtuvo la medalla de oro en noviembre del año pasado en la Olimpíada Iberoamericana de Matemática.



Alumno de la carrera de Electrónica en la escuela ORT, Flescher afirmó que "cuando egrese estudiare Matemática en la UBA, como hizo mi mamá" y añadió: "Lo que más me apasiona es pensar en la resolución de problemas que no están en lo cotidiano aún cuando no tengo idea para dónde ir”.



La Olimpíada Internacional de Matemáticas es el campeonato mundial de matemáticas para estudiantes de secundaria, y se desarrolla anualmente en un país distinto.



La primera OIM tuvo lugar en 1959 en Rumania, con la participación de siete países. Poco a poco ha ido creciendo hasta sobrepasar los 100 países de los cinco continentes.