Julio Zamora se reunió con comerciantes de Tigre

El intendente Julio Zamora y su esposa Gisela Zamora, quien encabeza la lista de concejales por 1País en Tigre, compartieron un encuentro con más de 80 comerciantes locales con el objetivo de transmitirles el trabajo realizado en materia de obra pública en la región y lo que se llevará adelante en un futuro cercano. La jornada se desarrolló en un restaurante del centro de la ciudad y contó con la participación de miembros del espacio político.



Con un saludo cordial a los empresarios, Zamora sostuvo: "Estamos trabajando en muchas obras que ayudan al desarrollo de los comerciantes de Tigre que, a su vez, diariamente hacen un gran esfuerzo por nuestros vecinos brindándoles empleo y prosperidad”. Y agregó: “Queremos seguir construyendo plazas, túneles, polideportivos, entre otras cosas para seguir con esta política de bienestar social en la comunidad. Vamos a extender la inclusión como lo venimos llevando adelante con las orquestas Infanto-Juveniles, con el programa “turismo social”, entre otros”.



"En pocos días llegará a la gobernación de la provincia de Buenos Aires una carta pidiendo que se nos brinden los recursos para poder administrar el hospital de General Pacheco, el cual dispone de más de 200 camas y que no está funcionando como realmente se merecen los vecinos. Si nosotros construimos uno nuevo, tendríamos que aumentar los impuestos y eso es una doble imposición que no queremos hacer", concluyó Julio Zamora.



Cabe destacar que en pocos meses, Tigre centro contará con un nuevo túnel en la calle Paso para mejorar la accesibilidad de los vecinos, la reforma de la plaza San Martín con nuevos juegos para el disfrute de toda la familia y los desagües pluviales en la calle Tedín. Además, continúa la construcción en la Plaza Transferencia que une Tigre con San Fernando.



La reunión contó con empresarios de muchos rubros como textil, gastronomía y náutica que celebraron juntos a las autoridades una velada cálida y agradable.



Al respecto, la candidata a primera concejal por el frente 1País, Gisela Zamora agradeció a los presentes por el acompañamiento e indicó: "Conozco de que se trata el comercio y se lo duro que es llevarlo adelante por los impuestos que en el último tiempo han subido repentinamente. Nosotros vamos a seguir apoyándolos porque son el motor del crecimiento de Tigre con empleo y prosperidad". Y agregó: "Les pido que nos acompañen para seguir construyendo la ciudad que todos soñamos. Queremos que sean parte de este nuevo proyecto".



Durante la velada, tanto el intendente de Tigre como su esposa Gisela Zamora saludaron a cada empresario e intercambiaron algunos conceptos.



Por su parte la candidata a concejal, Alejandra Nardi expresó: "Quiero agradecerle por el esfuerzo que hacen diariamente y que a pesar de la situación difícil siguen tirando hacia adelante con dedicación para el bienestar, no sólo de sus comercios, sino también de nuestros vecinos”.



El encuentro cerró con un saludo cordial entre los presentes y los miembros del espacio 1País mediante un brindis de prosperidad y progreso en conjunto.



Estuvieron presentes: los candidatos a concejales Daniel Gambino, Luis Samyn Ducó y Sandra Rossi.