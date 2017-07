Aseguradoras y el gobierno en guerra por bancarización obligatoria de pagos

La industria de seguros rechazó la bancarización obligatoria de los pagos de las primas porque “el cliente debe tener la libertad de eligir cómo pagar”, pero desde el Gobierno responden que la medida combate la evasión fiscal y que se abrirá un Pago Fácil en cada pueblo del país.

El conflicto surgió a partir de la Resolución 40.541 de la Superintendencia de Seguros de la Nación dictada el 14 de junio pasado, que prevé la bancarización total entre septiembre próximo y marzo de 2018.



La norma determina que las Sociedades de Productores y Agentes Institorios “deberán efectuar la gestión del cobro de premios de contratos de seguro exclusivamente a través de medios electrónicos de cobro” autorizados por el Banco Central o por cheque.



Esta medida, dijo el Gobierno, se inscribe dentro de las políticas de inclusión financiera y desarrollo de nuevos medios de pago accesibles, que complementan los objetivos de bancarización de la economía y combate de la evasión fiscal.



Con el objetivo de establecer procedimientos acordes a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, el Ejecutivo decidió que se apliquen canales de cobro que permitan “la trazabilidad de los fondos involucrados en las transacciones”.



Pero desde la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina (Fapasa) estiman que esta medida podría hacer caer el 20% del negocios de seguros, poniendo en riesgo “miles de empleos”.



Daniel Layus, de la Asociación de Productores de Seguros de Córdoba, dijo a NA que “no hay una oposición a la bancarización sino sólo un pedido para dar libertad a los asegurados de pagar por el medio que deseen o tengan al alcance”.



“La realidad de la Capital Federal no es la misma que la de pequeños pueblos de Chaco, Córdoba o Formosa, por ejemplo, donde aún no hay Internet o incluso no hay bancos”, dijo Layus al explicar la postura de los productores de seguros.



Representantes de la Fapasa se reunieron en la tarde del miércoles con el Superintendente de Seguros, Juan Pazo, quienes les expresó que “la orden viene de arriba, es cuestión de Estado”, por lo que no habrá marcha atrás.



“La respuesta que nos dio ante el planteo de que en los pueblos del interior no hay posibilidades de bancarizar es que se abrirá un local de Pago Fácil para que se pueda cobrar las pólizas”, dijeron integrantes de la Fapasa que participaron de la reunión.



Fuentes de empresas aseguradoras consultadas por NA estiman que si bien la medida tiene un “fin noble” como es combatir la evasión, “se podría observar una intención de favorecer a la empresa Pago Fácil”, propiedad de Western Union Company desde 2006.



Western Union adquirió Pago Fácil (SEPSA) a su empresa matriz Sideco Americana, que fue fundada por el Grupo Macri y de quien fue socia minoritaria con el 25% del capital accionario desde 1993.



Actualmente, Pago Fácil tiene más de 4.000 bocas de atención al público en las que realiza cobranza de facturas de servicios públicos y privados, recargá tu celulares y envío de dinero a todo el país y el exterior.



El conflicto dio pie a que productores de seguros autoconvocados organicen una marcha para este viernes 21 a la puerta de la Superintendencia ubicada en la Avenida Presidente Julio A. Roca 721.