Los padres del adolescente baleado por un policía en San Martín se manifestaron frente a la fiscalía

El padre de Rodrigo Correa (14), el adolescente que fue asesinado de un balazo en la nuca por un policía en San Martín el martes pasado, aseguró que el suboficial detenido "es un loco que salió de cacería" y pidió justicia por su hijo.

Los padres del adolescente se manifestaron esta mañana junto a un grupo de vecinos en la puerta de la sede de la fiscalía que tiene a su cargo la causa, en Ricardo Balbín 2100, de San Martín, que lleva adelante la causa, donde reclamaron el esclarecimiento del caso y que el policía continúe detenido.



"Sólo pedimos justicia por mi hijo, que ya no lo tenemos, por culpa de un loco que salió de cacería y me lo mató", dijo Julio, el padre de Rodrigo, en diálogo con el canal de noticias TN.



El hombre aseguró que el martes pasado, el suboficial Hugo Daniel Pos (43) "salió como un loco disparando" y que su hijo "levantó las manos para que no le hiciera nada", pero que el policía "lo agarró de tiro al blanco".



"Le pido al gobierno, al Estado, al que entrena a gente así, que es de una fuerza especial, que lo haga bien, que se fijen si están bien de la cabeza", pidió, porque "ese chabón salió a matar, se puso algo en la cara (para ocultar el rostro) y disparó, no le importó si había gente del otro lado".



Rodeados de vecinos con carteles pidiendo justicia por Rodrigo, la madre del chico, Irma, aclaró que no tuvieron novedades de la causa que se lleva adelante por "homicidio simple" al efectivo, y que por eso se acercaron "a preguntar".



"Yo no escuché más nada, pido justicia por mi hijo, que esto no quede en la nada", se lamentó la mujer.



En ese sentido, Julio dijo que preguntaron en la fiscalía y "supuestamente se le agravó" la acusación, pero "no es muy seguro" y por eso se encontraban "protestando pacíficamente".



Además, sobre las declaraciones que realizó Pos en un principio, quien explicó que se le había abalanzado un grupo de adolescentes con fines de robo y por eso empezó a disparar, el hombre opinó: "Lo que dijo es todo mentira".



El hecho investigado se registró cuando el suboficial salía junto a su ex mujer y madre de su hijo de su casa situada en Ocampo y José Hernández, en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín.



En esas circunstancias, Pos, que prestaba servicio en el Grupo Apoyo Departamental (GAD) de ese partido y se encontraba vestido de civil, y la mujer fueron aparentemente abordados por cinco adolescentes armados.



El hombre denunció que les entregó su teléfono celular y, en un descuido de los asaltantes, extrajo su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros y se identificó como policía.



Esa maniobra hizo retroceder a los adolescentes pero se cree que uno de ellos le apuntó con un arma y el efectivo comenzó a disparar hasta que vació su cargador de 16 proyectiles.



Como consecuencia de los balazos, Correa murió de un tiro en la nuca, mientras que otros dos adolescentes de 14 y 16 años resultaron heridos y quedaron aprehendidos en el Hospital Castex.



En la escena del crimen, los peritos de Gendarmería Nacional (GNA) secuestraron 16 vainas servidas calibre 9 milímetros y no hallaron ningún rastro de que los asaltantes hayan disparado su arma, por lo que Pos fue apresado luego del hecho.



Ayer, el policía se negó a declarar ante el fiscal del caso, Marcelo Brocca, quien lo dejó detenido y le imputó el delito de "homicidio agravado por el uso de arma" y la tentativa de homicidio de otros dos adolescentes a quienes baleó y dejó heridos.