De Gennaro recorrió en campaña el partido de Tigre y realizó críticas al Gobierno

El precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente Socialista y Popular, Víctor De Gennaro, aseguró hoy que "el Gobierno realiza un ajuste sin anestesia", y opinó que "gobiernan los grupos económicos que se llevan la riqueza de los argentinos".

Acompañado por la candidata a diputada nacional Gabriela Troiano, De Gennaro recorrió el partido de Tigre y mantuvieron un plenario con militantes, se informó en un comunicado.



De Gennaro consideró que "representados por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, hoy gobiernan los grupos económicos que se llevan la riqueza de los argentinos. Mientras tanto el gobierno realiza en este momento un ajuste que debemos parar".



"En los medios sólo aparecen los anti Macri o los anti Cristina (Kirchner). El 65 por ciento de los bonaerenses votará contra el gobierno, pero en realidad no hay que votar contra nadie, sino que hay que votar por los sueños. Ese es el desafío", planteó.



Sostuvo que "votar por (Sergio) Massa o Cristina es votar por los que gobernaron y no resolvieron nada. Macri no va a ganar, sus candidatos rondarán el 30 por ciento. Por eso hay que fortalecer una construcción propia, una alternativa real para el 2019" y pidió al electorado "no desperdiciar el voto".