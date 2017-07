18/07/2017 - 16:04 | Política / Carrió llamó a no comprar en supermercados porque "estafan a los argentinos" Herramientas: Compartir: La primera precandidata a diputada nacional por Vamos Juntos en la ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió, llamó hoy a no comprar en los supermercados porque "están poniendo precios que son terriblemente superiores a lo que realmente valen" los alimentos, lo que calificó como un "abuso" y sostuvo que las grandes cadenas "estafan a los argentinos"

"No compren en supermercados, salvo que haya descuentos, porque están poniendo precios que son terriblemente superiores a lo que realmente valen", dijo esta mañana Carrió en declaraciones a radio Mitre.



La legisladora se preguntó "cómo puede ser que a mitad de semana una cosa valga algo y el fin de semana valga la mitad", en alusión a la variación de precios según la oferta de promociones y descuentos de las grandes cadenas de supermercados, y concluyó: "Nos estafan a los argentinos".



Carrió insistió en señalar que "el abuso con el precio de los alimentos es enorme" y llamó la atención acerca de la incidencia que poseen los productos de primera necesidad sobre el costo de vida al asegurar que componen "el núcleo duro de la inflación".