Daniel Arroyo: “Háganse cargo de que están gobernando y tienen que conducir la economía, frenar los abusos y ayudar a la gente”

Así lo afirmo el diputado nacional y precandidato por la fuerza política 1País, liderada por Sergio Massa y Margarita Stolbizer, en referencia al Presidente Mauricio Macri y Elisa Carrió. Al tiempo que cuestionó “desde qué lugar hablan ambos”.

Luego de que Elisa Carrió en declaraciones radiales exhortara a los argentinos a “no comprar en los supermercados” y que afirmara “yo no compro más en supermercados desde el año pasado, si a mí me van a estafar no compro"; el referente en materia social y económica de 1País, Daniel Arroyo, destacó: “Cuando se llega al gobierno hay que ocuparse de resolver los problemas. Es una vergüenza que los funcionarios sigan hablando por las radios como si ellos no tuvieran nada que ver”.



“Háganse cargo de que están gobernando y tienen conducir la economía, frenar los abusos y ayudar a la gente”, enfatizó Daniel arroyo.



Tras desarrollar la iniciativa “Bajemos los Precios”, de 1País, que busca reducir los precios en 11 productos de la canasta básica, y propone la Ley de Góndolas, la cual genera espacios efectivos de competencia a través de la visualización de una variedad productos, incluidos los de segundas marcas o Pymes, además de la creación de un Concejo de Monitoreo y otros organismos de control rápidos y eficientes, que limitan y penalizan las prácticas abusivas de los comerciantes; Daniel Arroyo finalizó cuestionando: “Macri habla del peso de los impuestos como si él fuera un vecino más. Y Lilita habla de los abusos en supermercados y comercios como si ella no tuviera ningún tipo de responsabilidad. Los dirigentes de Cambiemos se convirtieron en comentaristas de la realidad”.