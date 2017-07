18/07/2017 - 15:19 | Economia / La CAME le expresó su preocupación a Abad por cuentas embargadas a pymes Herramientas: Compartir: El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, manifestó hoy al titular de la AFIP, Alberto Abad, la preocupación de las pymes por los embargos que registraron algunas compañías que mantenían deudas tributarias con el fisco.

Tarrío expuso el caso de una pyme con una retención múltiple por un monto inicial de 10.000 pesos pero que al contar con cinco cuentas bancarias el monto retenido terminó siendo de 50.000 pesos, señaló CAME a través de un comunicado.



Por otra parte, la entidad le solicitó a la AFIP que la intimación que envía por correo electrónico se complemente con una nota por escrito o una carta documento, de manera de poder contar con la advertencia de manera previa.



También se mencionaron situaciones de embargos realizados con deudas canceladas, junto con el pago de los honorarios de los agentes fiscales, con el consiguiente perjuicio económico para las empresas.



Por último, la CAME le planteó a Abad la necesidad de que la AFIP genere una plataforma web para que las pymes puedan informar todo tipo de inconveniente que tengan en referencia con este tema.



En la reunión, participaron el secretario de Hacienda de CAME, Vicente Lourenzo; el director del Banco Central, Horacio Liendo, y representantes de las asociaciones bancarias Adeba, Abappra y ABA.