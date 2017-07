Vidal puso en funciones a sus nuevos ministros de Salud y Educación y los convocó a seguir trabajando en equipo

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, puso hoy en funciones al nuevo ministro de Salud, Andrés Scarsi, y al director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, en una ceremonia en la Casa de Gobierno en La Plata, donde los flamantes funcionarios se comprometieron a mejorar ambas áreas de gobierno.

Vidal tomó juramento pasadas las 15 al nuevo ministro de Salud, Andrés Scarsi y luego al director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, en un acto al que asistió el precandidato a senador por Cambiemos Esteban Bullrich.



Scarsi agradeció a Vidal la confianza depositada al designarlo y precisó que su sueño es trabajar para mejorar el área de salud y confió en que contará "con el apoyo de todos los trabajadores de la salud".



"El sistema de salud lo mejoramos día a día y sabemos que se necesita más, pero hicimos mucho; y con los docentes siempre tuvimos un diálogo adulto, sincero, aunque difícil", destacó Vidal y le pidió a los flamantes ministros "trabajar en equipo".



Sánchez Zinny aseguró que trabajará "para que los alumnos, padres y maestros estén orgullosos de la educación, y que todos salgan con las mismas oportunidades".



"La educación es nuestro futuro y no podemos fallar, ya que eso le da a los chicos y chicas de nuestras escuelas igualdad de oportunidades", remarcó.



Sobre la recuperación de los días de clases en territorio bonaerense, afirmó que "hay una decisión de la justicia que no podrá ser en el período de vacaciones invernales".



"Nos sentaremos con los gremios y buscaremos la mejor solución para que los chicos puedan terminar el año con todos los contenidos que corresponden", precisó.



La gobernadora reconoció la labor de los anteriores ministros, Zulma Ortíz, en Salud, y Alejandro Finocchiaro, en Educación, al precisar que "hicieron un gran trabajo, dejan su cargo en la Provincia, pero no el equipo de trabajo".



"Hay mucho por trabajar, porque la salud hace tiempo que viene postergada y hay dos puntos en los cuales haremos hincapié, que es la ampliación de las guardias en las salas de todo el territorio y el fortalecimiento del SAME, que es uno de los grandes temas que introdujo este gobierno", destacó el nuevo ministro de Salud.