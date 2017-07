Un policía mató a un adolescente e hirió a otros dos al resistirse a un robo en San Martín

Un policía mató de un balazo en la cabeza a un adolescente de 14 años e hirió a otros dos al resistirse a un robo cuando se hallaba junto a su novia en el partido bonaerense de San Martín, y tras el hecho familiares del joven fallecido se concentraron frente a la casa de efectivo asaltado, atacaron el frente con piedras y la prendieron fuego, informaron hoy fuentes policiales.

Las fuentes dijeron que el hecho ocurrió en las últimas horas de anoche en la intersección de las calles Ocampo y José Hernández, de ese partido del noroeste del conurbano bonaerense, y que el policía, que prestaba servicios en el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de San Martín, quedó demorado hasta que se determine si actuó en defensa propia.



En tanto, esta mañana la madre del adolescente fallecido aseguró que su hijo no era delincuentes, que no tenía armas y que demoraron tres horas en atenderlo.



Según los investigadores, todo comenzó cuando el policía, quien se hallaba vestido con ropas de civil y estaba franco de servicio, salía de su casa para ir a comprar algo para cenar junto a su ex novia, de 38 años.



En ese momento, aparentemente al menos cinco adolescentes pretendieron asaltarlo con un arma y le exigieron los objetos de valor, tanto a él como a su novia.



Según las fuentes policiales, el efectivo les entregó su teléfono celular y, en un descuido de los asaltantes, extrajo su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros y se identificó como policía.



Esa maniobra hizo retroceder a los adolescentes, pero se cree que uno de ellos le apuntó con un arma y el policía comenzó a disparar, dijeron las fuentes policiales.



Algunos vecinos relataron luego a los investigadores que en el lugar se escucharon al menos 14 disparos, aunque aún se desconoce si los asaltantes utilizaron el arma o si fue sólo el policía el que disparó con su pistola 9 milímetros.



Como consecuencia de los balazos, uno de los adolescentes, identificado por la policía como Rodrigo Alejandro Correa (14) resultó fallecido, mientras que otros dos (de 16 y 14 años) fueron trasladados al Hospital Castex, donde quedaron internados y detenidos.



Según las fuentes, uno de ellos presentaba una herida de bala en la pierna derecha, mientras que el otro tenía balazo en el abdomen, por lo que ambos fueron operados y se reponían satisfactoriamente, según las primeras informaciones.



Tras el hecho, el policía y su novia salieron corriendo del lugar y fueron a denunciar lo ocurrido a la comisaría 5ta. de San Martín, con jurisdicción en la zona.



En la causa interviene el fiscal del Fuero Penal Juvenil de San Martín, Marcelo Alejandro Brocca, quien pidió la detención de los dos adolescentes.



El fiscal dispuso el secuestro del arma reglamentaria del policía asaltado y lo notificó de la formación de la causa, mientras se analiza si permanece detenido o se lo excarcela por considerarse que actuó en legítima defensa.



Además, pidió que los peritajes sean realizados por personal de Gendarmería Nacional, que no hallaron ninguna arma, además de la que utilizó el policía.



En tanto, la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la desafectación de su cargo del policía hasta tanto se resuelva si situación procesal.



Tras el hecho, familiares de Correa se dirigieron hasta la casa del policía asaltado donde arrojaron piedras e incendiaron el frente de la vivienda, lo que motivó la intervención de efectivos de la comisaría 5a.de San Martín y de los Bomberos, dijeron las fuentes.



Esta mañana, los investigadores intentaban encontrar alguna cámara de seguridad que pudiera haber registrado el hecho, o al menos la llegada o la fuga de los supuestos asaltantes.