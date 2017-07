18/07/2017 - 11:55 | Espectáculos / Franco Simone: “Con Argentina tengo una conexión espiritual” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El cantautor italiano se encuentra presentando su último trabajo discográfico, la ópera rock, “Stabat Mater”. Aseguró que entregarle el disco al Papa Francisco “fue muy emocionante”. “Los argentinos fueron los primeros que me dieron todo como persona y artista”, afirmó. “La primera impresión que tuve con el público argentino es que el éxito no llegó solo por el hecho de ser italiano sino en el espíritu argentino en el que hay una mezcla de colores, de culturas, de personas que se encontraron y que hoy hacen una cosa única, lo que más me gusto es que sentía que mi lenguaje era y es el mismo”, destacó el cantautor italiano Franco Simone cuando llegó por primera vez al país en la década del 70 y afirmó que “La Argentina fue el primer país que me dio todo y me sigue dando como persona y artista”.



Sobre su reciente disco, la ópera rock, “Stabat Mater” señaló que “es lo más natural que pudo haber pasado en mi vida, y seguramente la gente se sorprenda que aquel que escribió “Tu siempre tu”, “Respiro”, “Río Grande”, “Paisaje”, “Mala Droga” y que cantó “Mágica” pueda realizar este tipo de obra, para mí fue lo más normal porque amo el latín a cual considero el idioma más perfecto que existe”.



“El latín te enseña a respetar al otro, a ser un individuo profundo, a veces veo las tonterías que se dicen en las televisiones del mundo y esto es porque la gente no conoce este idioma, si lo estudian no dirían las cosas que expresan”. “Stabat Mater es mi amor por la música clásica y el más importante de mi carrera, es muy emocionante escucharlo”.



Simone sostiene que lo fundamental en “Stabat Mater” es la presencia de grandes cantantes como es el rocker Michele Cortese y el tenor lírico Gianluca Paganelli, “cuando escucho la belleza de los colegas no hay celos ni envidia sino gozo”. “Lo que hice fue componer cada canción especialmente para ellos y eso se ve en el resultado final”.



El Papa Francisco y “Stabat Mater”

“Haber presentando la obra al Papa Francisco fue una emoción increíble, este Papa es humano, habla con El Evangelio y no tengo dudas que va a pasar a la historia porque llegó con un aire nuevo a La Iglesia Católica, te pone a hacer un ejercicio de conciencia que no es fácil”.



“No lo considero un Papa más” sostuvo Simone en una entrevista que realizó a “Italianos del Mundo” por Radio Palermo FM 94.7, y agregó: “Lo siento como un hermano mayor por eso mi relación con los argentinos es muy profunda desde aquella primera vez en 1978, tengo una conexión espiritual con la Argentina”.



Crítico de la música actual

“Me gusta la buena música y es deber del artista brindarla, lamentablemente en la actualidad hay muchos ignorantes que consideran que cualquiera de las construcciones del arte deben ser comentadas”, señaló con disgusto y remarcó:” La obra de un artista debe explicarse sola y en el tiempo, en mi caso nunca trate componer para la moda del momento, al haber estudiado a los grandes clásicos puede ser que me salgan algunas canciones lindas pero es consecuencia de los estudios realizados porque si uno no conoce la calidad no puede hacer buenas canciones, si uno solo escucha lo que es del presente esa persona tiene pobreza espiritual”.



Franco Simone recordó cuando conversó con la directora de la película “Gilda, no me arrepiento de este amor”, Lorena Muñoz: “Me di cuenta que tiene una gran preparación cultural, sensibilidad y cuando algo llega al alma es muy fácil encontrarse con alguien aunque se hable idiomas distintos”.



Vicentico, Gilda y Paisaje

"Estoy muy feliz porque ha realizado una versión estupenda de la canción” y que además esté presente en la película de Gilda “hace que sus personajes los sienta muy cercanos, se puede ser argentino o italiano lo importante es que tenemos la posibilidad de acercarnos y sentirnos hermanos”.

