Horóscopo correspondiente al martes 18 de julio de 2017

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Los afectos con algo de sensibilidad por diálogo algo áspero. Una larga espera por asuntos que hoy no podrá resolver con respecto al movimiento de sus papeles. No se desespere y aprenda a buscar la forma de salir de los inconvenientes.

Tener en cuenta: saber que no podemos ahogarnos en un vaso de agua.



ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Posible apertura en lo laboral. Sentirá que camina seguro en su lugar de trabajo. Las cosas pareciera que van tomando su lugar. Una sorpresa afectiva lo hará vibrar en el día muy favorablemente. Entusiasmo.

Tener en cuenta: ponernos contentos cuando podemos sentirnos muy bien.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Se despierta en usted la necesidad de hacer alguna actividad física. La ruta que ha elegido para conquistar a esa persona de su interés quizás no sea la más indicada. Debería tratar de captar en el otro lo que le gusta y necesita para poder acceder más rápidamente.

Tener en cuenta: aprender a dar lo que el otro necesita sin perder nuestra autenticidad.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Día de oportunidades esperadas. Se clarifica una situación confusa en su lugar de trabajo. No se reserve lo que piensa en reunión de la que participará. Un llamado que lo conmoverá lo llevará a tomar una decisión en el plano afectivo.

Tener en cuenta: no esperar a último momento para animarnos a hacer algo que queremos.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Novedad que le interesará en el plano laboral. Aparece una oportunidad nueva que podría abrirle una puerta que está esperando desde hace tiempo. Silencio y quietud en el área afectiva. Sepa manejar sus tiempos.

Tener en cuenta: a veces necesitamos retirarnos para poder saber lo que nos pasa.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Buena jornada con bastante luz en su vida. Surge algo interesante en el área de sus actividades que le daría la posibilidad de demostrar su capacidad. Trate de no interrumpir ese vínculo por falta e confianza en usted mismo.

Tener en cuenta: debemos aceptarnos y querernos, debemos permitir que nos quieran.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Hoy aprenderá algo importante. Notará un cierto alivio emocional por haber finalizado dentro suyo un dolor afectivo. Ve la luz que no quería ver. Alguien se aproxima con buenas intenciones. Llamado importante en el plano laboral.

Tener en cuenta: todo siempre vuelve a darnos la oportunidad.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Día bastante activo y renovador. Analizará la posibilidad que se le presenta de retomar una actividad que daba por finalizada. Llega a usted una prueba de amor que no podrá pasar por alto. Sensibilidad.

Tener en cuenta: los hechos nos dan las pautas de las cosas.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Día ajustado con el tiempo. Le molestará no estar presente en reunión importante de su trabajo. Inconveniente que surge y posterga sus planes. Una advertencia en el área económica lo libera de cometer error.

Tener en cuenta: saber que todo no se puede siempre.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Cierto aire de cambio le hará darse cuenta de algunas cuestiones. Una lucha interna aflorará ante la sensación de pérdida de alguien cercano. Los deseos con respecto a esa ilusión podrían concretarse.

Tener en cuenta: aprender a diferenciar el amor verdadero de la nostalgia que nos da la soledad.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Se reactiva un proyecto antiguo que tenía que ver con viajar al exterior con posibilidades de trabajo. Su ánimo aventurero le dará ánimos de hacerlo. Trate de ver las ventajas y las desventajas de las situaciones nuevas que se presentan.

Tener en cuenta: la serenidad frente a los hechos.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Imprevistos por olvido de gestiones. Preste atención a lo que firma. Se altera una situación que se creía solucionada por inconveniente que surge. Todo apuntaría a solucionarse en el plano afectivo, hay ansias de ello por ambos lados.

Tener en cuenta: buscar las posibilidades de solución y no quedarse esperando.