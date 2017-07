Deportistas paralímpicos de Tigre fueron distinguidos por el Ateneo del Encuentro

La jornada se llevó adelante en el Museo de la Reconquista y contó con el protagonismo de los atletas nacionales Ulises Klein y Nicolás Ricci quienes recibieron un diploma en reconocimiento a su trayectoria deportiva.



El Ateneo del Encuentro realizó la disertación, bajo el lema “Dos Historias de Vida”, para llevar a cabo la entrega de diplomas a dos destacados atletas paralímpicos de la región. Dicha ceremonia tuvo lugar en el Museo de la Reconquista, ubicado en Liniers 818, con el fin de agasajar al velicista sobre silla de ruedas, quien participó de los últimos Juegos Paralímpicos Juveniles de San Pablo, Ulises Klein y el especialista en natación Nicolás Ricci. Ambos deportistas, junto a sus padres, describieron sus historias de superación ante las adversidades de sus inconvenientes físicos.



“Las experiencias de vida de las dos familias fueron muy emocionantes. Estas cosas nos hacen repensar cuanto nos quejamos de cosas sin sentido. Lo que busca el Ateneo es mostrar a la sociedad que no existen las dificultades sino que existen las personas que tienen dificultades. Queremos transmitir el trabajo, el esfuerzo y la dedicación”, sostuvo al respecto del encuentro el licenciado en Alto Rendimiento Deportivo, Mario Mouche.



La velada contó con un buen número de vecinos e integrantes del programa Deporte y Arte Inclusivo de Tigre que escucharon atentamente las historias de vida y superación de ambas familias. Antes del cierre de la disertación, el director ejecutivo de Ateneo del Encuentro, Ernesto Tenembaum hizo entrega de los diplomas de reconocimiento a los deportistas.



Por su parte, Ulises Klein expresó: “Estoy muy agradecido por la invitación. Recomiendo que a los chicos que sufren de alguna discapacidad se animen a realizar deporte, es lo más lindo”. A su turno, el nadador Nicolás Ricci destacó: “Agradezco mucho este reconocimiento. Esto me da ganas de seguir progresando y desempeñando la disciplina que más me gusta.



Cabe destacar que, el Ateneo del Encuentro de Tigre es un ámbito de generación y difusión de ideas que promueve el debate y las nuevas tendencias pasen por el municipio. A su vez, el deporte tiene su espacio para manifestar propuestas, nuevos vínculos y conocer el trasfondo de las historias de los atletas.



Participaron del encuentro: Mariano Lorenzetti, Marcelo Marina, Julio Nocioni y Diego Paez, profesor de educación física de Tigre.